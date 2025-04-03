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基隆買4隻「黑武士」竟懷孕　南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現

▲▼南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現。（圖／台南大學）

▲南大命名物種「西沙深水虱」！台灣新發現。（圖／台南大學）

記者許力方／綜合報導

有深海「黑武士」之稱的深海具足蟲，最近有了驚奇新發現！台南大學生物科學系團隊近期確認並正式發表一種來自西沙群島海域的深海等足類新物種，命名為「西沙深水虱」。西沙深水虱有別於2025年1月由新加坡大學在越南發現的「維達深水虱」，經分子分析與形態比對後，證實為未被記錄的新種，研究成果已於今年3月底刊登於國際SCI期刊《Biodiversity Data Journal》線上版。

南大表示，生科系副教授黃銘志於2023年1月底在基隆正濱漁港購得4隻來自南海的深水虱，初步研判為「詹姆斯深水虱」的幼體。沒想到，在觀察過程中發現其育兒袋中竟含有數顆直徑約1公分的成熟卵，顯示並非幼體。隨後團隊透過分子生物學方法進行COI基因DNA序列分析，確認是未曾紀錄的新物種。研究也獲得日本國際螯蝦學會會長川井唯史博士的確認，並共同發表於國際期刊。

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▲▼南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現。（圖／台南大學）

黃銘志團隊發現的「西沙深水虱」為目前於南海發現體型最小的超巨型深水虱，平均體長約220毫米，遠小於詹姆斯深水虱（323毫米）及維達深水虱（279毫米）。牠的體型、外肢、口器剛毛與口器鈎數等特徵皆具顯著差異，推測可能是介於巨型與超巨型深水虱之間的物種，對於理解南海深海的生物多樣性具有重要意義。

針對此次新種命名，黃銘志特別感謝在南海作業的李姓船長協助提供珍貴樣本，也感謝同校的視覺藝術與設計學系侯忠穎副教授與學生團隊支援物種圖像繪製，以細緻精準的描繪為新物種留下清楚的形態紀錄，提升研究的完整度與可辨識性。

▲▼南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現。（圖／台南大學）

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