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婦援會提6訴求！對黃子佼「加重刑罰」、禁止從事兒少相關工作

記者林育綾／台北報導

藝人黃子佼因持有2259部未成年人性影像，遭判刑8個月，昨日出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，引發輿論再度痛批。婦女救援基金會今（27日）表示，這已非單一脫序行為，而是「結構性、極具危害的犯罪」。婦援會也提出6大訴求，包括應加重刑罰、禁止黃子佼及類似加害者從事任何接觸兒少的工作。

▲▼黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

▲藝人黃子佼持有未成年性影像案，婦援會對此痛批並提出6大需求。（圖／記者吳銘峯攝）

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針對黃子佼涉及兒少性暴力影像一案，婦援會表達深切震驚、強烈譴責，因此類行為不但對受害兒少造成難以磨滅的創傷，更對社會倫理、公共安全，構成嚴重威脅。婦援會認為，黃子佼身為公眾人物，卻長期購買含有兒少個人資訊、性暴力內容的影像，「已非單一脫序行為，而是結構性、持續性、極具危害的犯罪」。

婦援會指出，此案之所以能被揭露，是因涉犯性侵害與性猥褻罪名，顯見仍有更多潛藏於暗處的加害者，還未被發現，若法律與監管體制無法即時回應，兒少處境將更加危險。針對事件影響，婦援會提出6點訴求：

1、加重刑罰： 作為公眾人物，長期以來滿足私慾，購買兒少性暴力影像，不僅是對法律的公然挑戰，更對社會倫理造成了不可磨滅的傷害。強烈呼籲法院應依照法律規定，對其處以「高標準的刑罰」。只有讓加害人承擔相應的刑事責任，才能對潛在的加害人起到警示作用，達到遏制此類犯罪的效果。

2、提供賠償與心理輔導：受害兒少不僅身心受創，還面臨影像外流風險。政府應建立完整賠償與心理支持體系，協助其復原生活。

3、加害人全面禁止接觸兒少工作：呼籲應禁止加害者從事任何「可能接觸兒少的工作」，避免再度對兒少造成傷害。尤其是像黃子佼這樣的藝人，應防止其利用自身的名氣、影響力再次危害兒少。不僅是對被害人應有的保護，更是對社會負責的態度。

4、推動《網路犯罪安全法》：現行法制對「數位性暴力」仍有許多漏洞，婦援會呼籲立法院及相關機構，應儘速推動「網路犯罪安全法」，建立健全的法律框架，對境內外的網路業者進行管理與監控，從源頭防堵犯罪擴散。

5、鼓勵全民檢舉犯罪：婦援會號召民眾發揮「友善路人甲」精神，拒絕觀看、轉傳、購買兒少性影像內容，並積極檢舉不法，共同減少性剝削產業的需求。

6、保護被害人隱私：在處理涉及性暴力案件時，應修訂司法文書格式，避免呈現被害人個資與細節證據，以保障其隱私與二次傷害。

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