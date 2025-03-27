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社會 社會焦點 保障人權

黃子佼涉持有2259個兒少性影像　婦團籲重罰：對社會構成巨大危險

▲黃子佼高院出庭，面對鏡頭深深一鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝，下同）

▲黃子佼昨高院出庭，面對鏡頭深深一鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝，下同）

文／中央社

藝人黃子佼涉嫌購買持有2259個兒少性影像案，二審昨天開庭，黃子佼改口部分認罪，婦團今天再度譴責黃子佼，也提出訴求包含加重加害人刑罰、推動網路犯罪安全法等。

黃子佼涉嫌購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，經上訴，二審昨天首度開庭，黃子佼改口部分認罪，並於庭外上車前，向媒體鞠躬示意。法官諭知5月14日再開庭。

婦女救援基金會今天發布聲明譴責黃子佼，認為這起購買兒少性暴力影像的事件，從黃子佼行為過程中可以看出，從一開始的否認到後來疑似為了減刑而認罪，這一轉變揭示了他並未真正理解自己行為的嚴重性，也未展現出應有的悔過態度。

婦援會說，黃子佼購買兒少性暴力影像外還帶有個人資訊影像，這樣的行為無疑是對兒童的性侵害與性猥褻，對受害者造成了不可逆的心靈創傷，並對整個社會構成了巨大的危險；而這次事件能夠被查處，主要是因為涉及到性侵害與性猥褻因此被偵查機構發現，顯見這樣的案件背後還隱藏著更多未被查出的購買者。

婦援會認為，黃子佼作為公眾人物，應當依據法律和社會責任，要對其進行更高標準的處罰，只有這樣才能真正達到震懾作用，防止類似事件的再次發生。

婦援會提出訴求，包含加重加害人的刑罰、應提供被害人賠償與心理輔導、加害人應禁止從事兒少相關工作、推動網路犯罪安全法、呼籲民眾發揮「友善路人甲」精神，積極檢舉並阻止犯罪行為。

婦援會也認為，對於涉及性暴力與性剝削的案件，應修相關司法文書僅以簡要方式呈現案件基本情節，並刪除被害人的個人資料及敏感證據，這樣的修訂能夠在保障司法透明度的同時，有效保護被害人的隱私與安全，避免他們在原本已經遭受重大創傷的情況下，再次受到社會與網路暴力的侵害。

婦援會表示，後續將繼續關注此案的發展，呼籲社會共同關注兒少性暴力問題，為所有孩子提供更為安全、尊重的生活環境。

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