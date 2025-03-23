以為特技！飛機旋轉「俯衝墜地」炸成火球　航空展災難畫面曝光

▲飛機在表演旋轉動作之後，突然俯衝墜地，炸成巨大火球。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

南非「西海岸航空展」（West Coast Air Show）發生恐怖意外，一架飛機進行空中表演時，剛做完旋轉特技，卻突然高速俯衝而下，墜地炸成巨大火球。群眾們一開始似乎以為這是特技的一部分，直到幾秒鐘之後，才意識到大事不妙，紛紛發出驚聲尖叫。

太陽報等外媒報導，這起事件22日發生在薩爾達尼亞（Saldanha），位於開普敦（Cape Town）以北約70英里（約113公里）。緊急救援人員抵達現場的2分鐘內，飛機殘骸就已經「被火焰吞噬」，飛行員歐康納爾（James O'Connell）不幸喪命，幸好並未造成更多傷亡。

22/MAR/25. Local time not reported.



Atlas Impala Mk.1(MB.326M). R/n. ZU-IMP. and privately owned crashed killing its lone pilot while performing a display at the Saldanha Airshow, Saldanha/Vredenburg Municipal Airport, Saldanha, West Coast Peninsula, South Africa.

The ex-SAAF… pic.twitter.com/wuRRk1nt2G — Gina (@ginnydmm) March 22, 2025

主辦單位證實，歐康納爾是一名技術高超的飛行員，也是一名優秀的退役空軍軍官，擁有超過36年飛行經驗。失事當下，他正在進行例行表演，展示「Impala Mark 1」的性能，這是一款深受航空迷喜愛的老式軍機，對於許多南非人而言，都具有深刻的歷史意義。

值得注意的是，主辦單位透露，沒有跡象顯示飛行員試圖彈射逃生，而南非民航局（SACAA）與南非空軍事故小組正在調查這起案件。