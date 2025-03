以為特技！飛機旋轉「俯衝墜地」炸成火球　航空展災難畫面曝光

▲飛機在表演旋轉動作之後,突然俯衝墜地,炸成巨大火球。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

南非「西海岸航空展」(West Coast Air Show)發生恐怖意外,一架飛機進行空中表演時,剛做完旋轉特技,卻突然高速俯衝而下,墜地炸成巨大火球。群眾們一開始似乎以為這是特技的一部分,直到幾秒鐘之後,才意識到大事不妙,紛紛發出驚聲尖叫。

太陽報等外媒報導,這起事件22日發生在薩爾達尼亞(Saldanha),位於開普敦(Cape Town)以北約70英里(約113公里)。緊急救援人員抵達現場的2分鐘內,飛機殘骸就已經「被火焰吞噬」,飛行員歐康納爾(James O'Connell)不幸喪命,幸好並未造成更多傷亡。

22/MAR/25. Local time not reported.



Atlas Impala Mk.1(MB.326M). R/n. ZU-IMP. and privately owned crashed killing its lone pilot while performing a display at the Saldanha Airshow, Saldanha/Vredenburg Municipal Airport, Saldanha, West Coast Peninsula, South Africa.

The ex-SAAF… pic.twitter.com/wuRRk1nt2G