U15亞洲盃女壘賽埔里開打　中華隊扣倒新加坡拚世界盃資格

▲U15亞洲盃女壘賽於26日登場，六強爭搶世界盃門票。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 U15亞洲盃女子壘球賽26日在埔里福興壘球場登場，由日、韓、港、新加坡、印度等6支隊伍爭奪 2025 U15世界盃女子壘球賽的亞洲代表資格，地主中華隊也在開幕戰中以16:1擊敗新加坡，旗開得勝。

昨天的開幕儀式除介紹各國參賽隊伍與裁判團，並進行運動員宣誓；立法委員馬文君、教育部體育署副署長洪志昌，縣議員吳國昌、陳宜君、石慶龍、WBSC世界棒壘球總會秘書長劉明珠、亞洲壘球總會主席潘一全、中華民國壘球協會理事長羅俞欣等都到場參與，最後由南投縣長許淑華、馬立委與洪志昌擔任開球嘉賓。

縣府教育處表示，中華隊由張寧恩擔任總教練，22名選手陣容由該縣埔里國中，臺北市北投國中、雙園國中，新北市福營國中，新竹縣員東國中及臺中市東山高中國中部等各校菁英組成，攜手力拼前二名，以獲得U15世界盃女壘賽的資格。

許淑華指出，中華隊於兩年前的亞洲盃拿到冠軍、2024年世界排名第4，而南投埔里長期以來是國內培育女子壘球選手的搖籃：本屆中華隊就有2名教練與9名埔里國中的選手；縣政府也自年初起積極改善場地設施，提供選手們最優質的比賽環境，並與世界棒壘球總會（WBSC）、亞洲壘球總會、中華民國壘球協會合作，確保賽事順利進行，希望讓南投成為國際壘球競技的新焦點。

本次賽事自6日至30日於南投縣埔里福興壘球場舉行，決賽階段的銅牌戰與金牌戰分別於30日上午11點與下午1點登場，球迷們可透過WBSC線上直播平台GameTime同步觀看比賽直播，一同為選手們加油打氣。