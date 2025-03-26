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世新女籃誓師劍指UBA六連霸！　僅註冊9球員陣容再創榮耀

圖一：世新大學女子籃球隊在教練林紀妏的帶領下，連續8季挺進UBA四強，並由校長陳清河授旗。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學女子籃球隊在教練林紀妏的帶領下，連續8季挺進UBA四強，並由校長陳清河授旗。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

堅韌不拔的精神，將在小巨蛋綻放最耀眼的光芒！世新大學於今（26）日舉行盛大的誓師大會，為即將於3月29日登場的UBA四強賽注入士氣，眾多師生與校友齊聚一堂，以滿滿支持為世新大學女子籃球隊加油。活動現場高潮迭起，世新GIRLS啦啦隊帶來精心編排的熱舞表演，點燃全場熱情，而世新女籃的核心球員游沁樺更以本賽季場均3.3阻攻成為阻攻后，並以累積91阻攻，刷新UBA紀錄，成為102學年度以來的歷史阻攻后，讓所有球迷為之振奮。

游沁樺的籃球生涯堪稱阻攻傳奇。從國中、高中到大學，她在每個階段都拿下阻攻后頭銜，並在國際舞台上於U18亞青女籃賽同樣奪下阻攻后榮譽，創造了阻攻后大滿貫的空前紀錄，成為台灣籃壇不可多得的防守巨星。提到這份成就，她表示自己一路以來專注於每一次的防守，透過觀察對手起跳的時間來抓住時間差。能夠在不同階段都創造紀錄，她認為這是團隊支持與信任的成果。她也提到，這次與隊友再次進軍小巨蛋，感受到的不只是責任，更是對彼此努力的感動與珍惜。

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圖二：世新大學攜手贊助企業、產學合作夥伴、校友與師生，共同凝聚力量，為世新女籃挺進UBA四強注入無限能量。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學攜手贊助企業、產學合作夥伴、校友與師生，共同凝聚力量，為世新女籃挺進UBA四強注入無限能量。

世新大學校長陳清河表示，世新女籃以僅9名註冊球員的陣容再次挺進四強，展現了堅持到底的精神。他認為世新女籃的拚搏，不僅是籃球場上的榮耀，更是全校師生的驕傲。他希望全校的吶喊聲能響徹小巨蛋，為這支充滿韌性與熱血的隊伍注入更多能量。提供「雄才遠略運動績優助學金」的遠雄人壽則表示，期許女籃選手們以團隊合作精神挑戰六連霸，並傳承榮耀與堅韌的世新精神。

作為球隊的靈魂人物，女籃教練林紀妏在受訪時提到，這次晉級是球員們努力的成果。她認為平常心是關鍵，專注於每個當下，冷靜判斷，把日常訓練的默契與成熟表現出來。她相信團隊、相信自己，並且永不放棄，目標是挑戰六連霸。「感謝在最困難的時刻我們一起迎難而上，對我而言其實每一個勇敢挑戰自己的球員是我心目中的冠軍，我們已經贏得自己的人生。越困難艱辛的道路，最後終點的風景才會是最難忘動人、刻骨銘心。」她也感謝所有支持世新女籃的人，並認為這段旅程的每一步，都是愛與支持的力量在推動，這份精神將世代傳承，「世在必得，煥然一新」。

圖三：世新GIRLS啦啦隊以熱力四射的舞蹈表演，點燃全場熱情，激勵師生與球隊士氣。（圖／世新大學提供）

▲ 世新GIRLS啦啦隊以熱力四射的舞蹈表演，點燃全場熱情，激勵師生與球隊士氣。

誓師大會的另一亮點是世新GIRLS啦啦隊的熱舞表演，這支由世新影視進修學士學位學程及多個學生社團組成的隊伍，經由全球最大運動串流平台DAZN贊助支持，以及職棒啦啦隊樂天女孩舞蹈總監陸筱晴親自指導，展現了專業的舞台魅力與青春活力，為活動注入更多激情與感動。這次合作也展現了世新對學生多元發展的重視，並讓誓師大會成為極具特色的盛事。

世新女籃的故事不僅是一場場比賽的勝負，更是一段段關於團結、拚搏與不放棄的動人篇章。UBA四強賽即將於3月29、30日熱血開戰，世新女籃將再度挑戰榮耀高峰，誓師大會的熱烈氛圍也為她們注入了無限力量。世新大學誠摯邀請所有支持者到小巨蛋現場，與世新女籃一同見證榮耀的時刻。

圖四：世新女籃贊助企業遠雄人壽鼎力支持，致贈冠軍拼圖，攜手球員與教練，共同邁向奪冠目標。（圖／世新大學提供）

▲ 世新女籃贊助企業遠雄人壽鼎力支持，致贈冠軍拼圖，攜手球員與教練，共同邁向奪冠目標。

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