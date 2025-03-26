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直-20F啟動部署更新　專職反潛直升機壯大陸航母遠征

▲▼中國海軍第四批次打造的某艘052D型驅逐艦靠泊在船廠港池內，打開的機庫中擺放一架折疊狀態的鉸接式旋翼直升機，被外界認為就是最新款的反潛直升機直-20F。（圖／翻攝自微博／軍迷戰情室）

▲ 中國海軍第四批次打造的某艘052D型驅逐艦靠泊在船廠港池內，打開的機庫中擺放一架疑似是反潛直升機直-20F。（圖／翻攝自微博／軍迷戰情室）

軍武中心／綜合報導

補足反潛能力的缺陷，解放軍最新批次打造的052D型驅逐艦已全面配備直-20F（Z-20F）反潛直升機。直-20F擁有高續航能力可進行持續的反潛巡邏，同時配備專門的反潛傳感器和武器，有了這架專職反潛直升機的生力軍加入，將壯大中國未來的航母和兩棲遠征行動。

據最新曝光的照片顯示，中國海軍第四批次打造的某艘052D型驅逐艦靠泊在船廠港池內，打開的機庫中擺放一架折疊狀態的鉸接式旋翼直升機，被外界認為就是最新款的反潛直升機直-20F。該機的現身代表這著從這一批次開始，直-20F將增強中國海軍建立水下防禦圈的能力。

直-20F是直-20中型通用直升機的海軍型號，直-20本身的設計基於UH-60「黑鷹」直升機，採用電傳飛控系統、五葉主旋翼，並針對海上作戰進行結構改進。直-20F由兩台大陸國產渦軸-10渦輪軸發動機提供動力，最大速度可達360公里/小時，巡航速度為290公里/小時，作戰半徑為560公里。該機採用耐腐蝕部件以提高長期海上行動中的耐久性，與卡-28和直-9C相比，直-20F的維護需求更低，在高鹽度環境中的可靠性更高。

▲▼中國官媒首度曝光直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

▲ 中國官媒曝光直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

資料顯示，直-20F配備專門的反潛傳感器和武器，包含魚-7輕型魚雷、磁異探測器（MAD）以及功能上類似於美國AN/AQS-22機載低頻聲納（ALFS）的吊放聲納系統，同時在機身左側安裝聲納浮標發射器，以增強水下探測能力。此外，該機還可以攜帶自導深水炸彈，並裝備KD-10空對地導彈，以增加其對水面目標的攻擊能力。

與掛載1枚輕型反潛魚雷、留空作業時間2小時的情況下，其作戰半徑通常不足100公里的4噸級直-9C反潛直升機相比，直-20F包括一個電傳縱控系統、一個五葉片主旋翼和用於探測和交戰潛艇的特定任務機艙。它的航空搜潛/攻潛作業範圍更大，能大幅提升中國海軍編隊在近中遠洋的反潛能力。

直-20F首次被外界關注，是出現在南部戰區海軍某驅逐艦支隊的055型萬噸驅逐艦「大連艦」上，當時正在進行起降作業測試，該機也在去年的珠海航展中亮相。外界預估未來幾年，直-20F將被配置到解放軍各種水面艦艇上，例如054B型護衛艦、052DM型驅逐艦、075型兩棲攻擊艦、福建艦航母以及未來的004型航空母艦上，支持中國海軍航母和兩棲攻擊艦的遠征行動。

▼ 福建艦 。（圖／翻攝 中國海軍）

▲▼ 福建艦海試成功 。（圖／翻攝 中國海軍）

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