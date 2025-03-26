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法2戰機空中相撞！撞成碎片墜毀「炸出火球」　飛行員彈射求生

▲▼法國空軍。（圖／翻攝自法國巡邏兵）

▲法國空軍2架戰機在排練中相撞墜毀。非失事班機。（示意圖／翻攝自法國巡邏兵）

記者葉睿涵／編譯

法國空軍2架戰機25日在東部聖迪齊耶（Saint-Dizier）空軍基地附近進行特技演練時意外在空中相撞，導致2架飛機墜毀。幸運的是，2名飛行員和一名乘客成功彈射逃生，目前已被送往當地醫院接受治療，事件也未造成人員傷亡或對當地居民造成危險。

據《每日郵報》報導，這起事件發生於當地下午3時35分。當時，6架隸屬於法國巡邏兵的阿爾法噴射機（Alpha Jets）正在排練特技表演。現場目擊者描述，這些戰機在空中噴射煙霧，並展示特技動作時，其中2架戰機突然在空中發生碰撞。他們先是聽到空中傳來一聲巨響，不久後地面開始震動，抬頭望去，只見戰機正在急速掉落，空中還掉下不少飛機碎片。

法國空軍確認，2名飛行員和一名乘客成功彈射，並在墜機地點約50公尺的地方成功著陸，隨即被消防員用擔架抬走。雖然其中2名傷者狀態「相對緊急」，但他們仍保持清醒並已送往醫院治療。第3名乘客則被診斷為「多重創傷」，並在軍方醫療單位接受進一步處置。當地消防隊員正努力撲滅墜機引起的火災，當局目前也正動員空中和地面資源搜尋飛機殘骸。

當局表示，其中一架飛機墜到聖迪齊耶附近的Calin混凝土公司筒倉並引發火災，另一架則墜入附近的運河中。聖迪齊耶市長事後趕到現場視察，並呼籲當地居民保持冷靜，不要恐慌。 事件發生後，當地已停止了原定於當晚進行的夜間演習，並將視情況調整未來的訓練計畫。

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