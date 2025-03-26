美加鬧翻　陸考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議

▲中加關係。（圖／翻攝中國日報網）

記者陳冠宇／綜合報導

川普政府發動全球貿易戰，引發美國與加拿大之間的齟齬。大陸駐加拿大大使王鏑藉機向加拿大招手稱，北京方面有意與加拿大增強經貿關係，也會考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議。

綜合《彭博》與香港《信報》報導，王鏑25日出席渥太華大陸大使館舉行的一項宣傳活動期間還稱，華府不應強迫加拿大在中美兩國之間選邊站，因為此舉不利於全球貿易往來。儘管近年來中加兩國關係緊張，但兩國貿易金額仍有所上升，中方願意與加拿大簽訂貿易協定，前提是加方須撤銷針對大陸商品的限制。

王鏑還警告加拿大政府，不要把中國用作與美國貿易談判的「籌碼」，但他表示，如果加拿大取消對中國投資的壁壘，中方願意尋求雙邊自貿協定。

而據大陸駐加拿大使館官網，王鏑25日在「促進中加經貿合作宣介會暨第八屆中國國際進口博覽會加拿大推介活動啟動儀式」上表示，即使在過去幾年中加關係遭遇挫折時，中加經貿合作也始終發揮了重要的穩定器作用。

王鏑稱，中國政府支持中國企業與加方加強經貿務實合作，希望加方也能為雙方企業開展正常合作提供透明、公開、非歧視的營商環境。

▲大陸駐加拿大使王鏑。（圖／翻攝大陸駐加拿大使館官網）

在稍早的24日，王鏑在《渥太華商業雜誌》（Ottawa Business Journal）發表署名文章「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」，他說，中方始終務實推進中加合作。中加經濟結構和資源稟賦高度互補，各領域務實合作碩果累累，雙邊貿易規模不斷擴大。

王鏑在文章中強調，中方願在正確認知、相互尊重、求同存異、互利共贏的基礎上與加方繼續保持溝通和磋商，共同維護好兩國及全球經貿合作秩序，更好造福兩國人民。

大陸目前是加拿大第二大貿易夥伴，兩國貿易談判於2018年告吹。加拿大對大陸商品實些一些限制，大陸較早時候也公布反制措施。