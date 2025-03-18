加拿大總理訪法國尋忠誠盟友　與馬克宏相擁批關稅戰、俄羅斯

▲加拿大新任總理卡尼訪問法國，與總統馬克宏會面 。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

面對美國貿易壓力與主權威脅，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）展開歐洲訪問，19日抵達巴黎，希望加強與法國的外交與經濟合作。兩國領袖在聯合記者會上強調，將持續推動公平貿易，並共同敦促俄羅斯為烏克蘭和平做出明確承諾。

卡尼14日才剛宣誓就職，隨即選擇法國作為首訪國家，凸顯加拿大與法國作為歷史盟邦的關係。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會前表示，「在當前國際局勢下，我們希望與最親密、最忠誠的盟友合作，以確保利益受到尊重，並充分行使主權。」

卡尼則表示，在美國總統川普（Donald Trump）掀起關稅戰並對加拿大發出吞併威脅之際，加拿大比以往更需要加強與法國等「可靠盟友」的合作。他強調，「我們知道，經濟合作而非衝突，才是建立強勁經濟的方式。」

馬克宏也強調，公平貿易遠比破壞生產鏈、引發通膨的關稅政策更有效。此番言論被外界解讀為對川普的間接批評。

此外，兩國領袖針對俄烏戰爭立場一致，表明將繼續支持烏克蘭與歐洲安全。卡尼表示，「我們維護主權與安全，對烏克蘭的堅定支持證明了這一點。」馬克宏則強調，法加兩國是「和平的強權」，並將持續敦促俄羅斯為持久和平做出「明確承諾」，以避免烏克蘭遭受進一步侵略，確保歐洲安全。

訪問結束後，馬克宏在社群媒體X平台發文表示，「您選擇法國作為首次出訪國家，這是莫大的榮幸，也彰顯了法加關係的重要性。親愛的卡尼，非常歡迎您。」

卡尼接下來將前往倫敦，預計與英國首相施凱爾（Keir Starmer）及加拿大的象徵國家元首、英國國王查爾斯三世（King Charles III）會晤，繼續深化國際合作。