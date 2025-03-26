「全家x青花驕」推7款新品！椒麻雞腿堡、麻辣鍋牛肉麵百元有找

▲「全家X青花驕」合作聯名，新推7款椒香美食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「全家X青花驕」再度合作聯名，推7款椒香美食，包括椒香胡麻雞絲飯卷、青花椒麻雞肉拌麵、椒麻豬肉捲、椒麻雞腿堡等，售價45元至85元，還有「青花驕麻辣鍋牛肉麵」泡麵，搭配止渴解辣神飲「青花驕酸梅汁」，預計再創話題！

全家在2023年首度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，推出多款現烤美食及冷凍袋裝小吃，引起廣大迴響，如今雙方3度合作，2025年以椒中魁首「九葉青花椒」入料，推出7款椒香美食，囊括主食拌麵、金飯糰、飯卷、漢堡、飲品、泡麵等。

主打的「椒香胡麻雞絲飯卷」結合青花驕麻辣龍骨醬與胡麻醬，搭配雞絲、小黃瓜與胡蘿蔔絲，醬香濃郁又清爽，售價49元，適合天熱享用。

「椒麻豬肉捲」則主打鹹香微麻風味，搭配Q彈餅皮，售價59元。「大口花椒香麻雞飯糰」則以大塊酥炸腿排加上花椒麻醬，酥脆麻辣一吃就上癮，售價62元。

「椒麻雞腿堡」加入特調蒜味沙拉醬與起司，香氣濃郁，售價65元。重口味控不可錯過「青花椒麻雞肉拌麵」，青花椒腿排搭配寬浪花麵體與多款香料，香麻夠味，售價89元。

此波還合作泡麵新品，「青花驕麻辣鍋牛肉麵」附上青花椒麻香淬油，湯底香麻濃郁，是宵夜首選，原價79元，即日起至4月1日特價65元。若想搭配飲品解辣，飲料新品「青花驕酸梅汁」酸甜清爽，售價33元，即日起至4月1日特價29元，兩件55元。

為歡慶新品上市，5月11日前於全家購買任一款「青花驕聯名指定商品」，還可獲得青花驕門市內用「特選豬梅花」兌換券1張。多款新品搭配飲品或附餐，皆享有加價優惠。

▲7-11限量開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 近來則領先其他通路，在北部限定門市販售「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵，之前在總店上市時，就被搶空缺貨，當時短短不到2周，限量10萬杯預購已銷售一空。

「林聰明沙鍋魚頭同名杯麵」可以品嚐到還原本店的招牌特調，黃金比例沙茶調味與多層次湯頭，原價49元，4月1日前嚐鮮價45元。