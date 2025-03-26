「無名小站」復活了！　小編自嘲：什麼時候才會有人發現我

▲「無名小站」發文：什麼時候才會有人發現我？復活了。（圖／翻攝Threads／wretch_1999）

記者葉國吏／綜合報導

7、8年級生的共同回憶「無名小站」復活了！近期熱門的社群軟體Threads有人開了一個一個帳號就叫「無名小站」，該帳號還自嘲的發文「什麼時候才會有人發現我？復活了。」不過是否為當初團隊所創設目前不得而知。

根據維基百科記載，無名小站前身是使用台灣學術網路的校園電子佈告欄系統之一，成立於1999年。2003年起增添網路相簿、部落格、留言板等服務。2004年會員數達20萬人。2005年正式設立「無名小站股份有限公司」，商業網址取名wretch。2006年底宣佈併入Yahoo!奇摩，並在2007年起成為Yahoo!奇摩旗下的社交網路服務之一。Yahoo!奇摩2013年8月宣佈關閉部落格服務，無名小站亦同時關閉。

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不過就在6天前Threads出現一個名叫「無名小站」的帳號，雖然是否為當初團隊所創設不得而知，但這6天來該帳號貼出許多過往的回憶畫面，還自嘲的說「什麼時候才會有人發現我？復活了。」該貼文也引來不少網友留言「哇喔！我曾經上過首頁耶！好懷念～」、「懂的人都暴露年齡了」、「是真的嗎～」。