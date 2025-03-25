拆除公館圓環！北市估年底拍板路型規劃　「降低肇事率」卻恐增加雍塞

▲台北市長蔣萬安3月25日拍板，將拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市基隆路、羅斯福路口「公館圓環」，自2018年至2024年連續7年蟬聯北市肇事熱點第一，台北市長蔣萬安今（25日）拍板，認為改為正交路口才能改善事故，因此將拆除「公館圓環」。台北市交通局曾做過模擬，期盼降低目前的30％側撞率，但也因填平公車專用地下道，改為公車專用道路，加上沒了圓環造成行車路線縮短，導致仍容納車輛數減少，未來預期會有雍塞現象。

台北市交通局數據顯示，2022年公館圓環的汽機車側撞、擦撞事故率多達30%，肇因以變換車道不當14件、違反特定標誌禁制13件、左轉彎未依規定12件，加總各項約有68件。

謝銘鴻今（25日）表示，去年議會就有很多議員關切公館圓環，因此提出相關交通分析，與副市長李四川、工程單位討論後找出解方，而今天才由蔣萬安宣布，要以「安全」、「人本交通」作為規劃思考主軸，預估今年年底會有路型定案。

謝銘鴻提及，圓環拆除以後的路型規劃，市府一直有討論，目前初步規劃是將圓環調整成正交路口，跟一般路口一樣，也讓民眾能比較直覺反應；且如果可以的話，希望擴大人行道、增設自行車道空間。

台北市交工處長張建華說明，初步規劃圓環地下道填滿後，會於東南角方向繪製槽化線，將車流導開，避免車流駛入十字路要道，可讓十字路口單純化，而羅斯福路四段的路型會設置2公尺中央分隔島、約3.2公尺公車專用道，以及各3公尺的3條直行車道、左轉車道，以及預留3.3公尺人行道。

張建華指出，先前有做過模擬，期盼肇事率能從現有30％持續下降。但因為圓環拆除後，將沒有公車專用地下道，專用道路多了要等待紅路燈的時間，加上一般汽機車行車路線縮短，可容納車輛數降低，未來恐將更雍塞，謝銘鴻坦言，改成正交路的話，一定可以降低交通事故率，但也預期會有雍塞。