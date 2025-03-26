趙駿亞「多次家暴上新聞」仍交一堆女友！律師吐殘酷現實

▲趙駿亞有多次家暴女友的黑歷史。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

記者周亭瑋／綜合報導

男星趙駿亞近日遭女友吳婉君控訴家暴，事實上他過去就曾對女友施暴，被美國法院判刑16個月。對此，律師林智群直言，趙駿亞明明多次因家暴登上媒體版面，卻還能交到一堆女友，忍不住勸「女生要保護自己，不要以為自己可以改變對方。」

林智群在臉書不解表示，「欸這個男藝人已經很多次因為對女朋友家暴，而出現在媒體版面了，結果還是一堆女生前仆後繼？」

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對此，他不禁語重心長地勸，「女生還是要保護自己，不要以為自己可以改變對方，讓對方變好，都幾歲的人了？人格已經固定，不可能改的。」

而網友們也紛紛回應，「對！不要想著改變別人，先改變自己比較要緊」、「家暴是不會變的，女生千萬別傻到相信愛能改變」、「他已經是慣犯了啊」、「斯德哥爾摩症候群」、「女人最容易陷入的情節是，那是他對別人才會這樣，對我就不會，我是不一樣的」、「聖母光輝，鐵拳奧義」、「所以現實世界就是這麼絕望與殘酷，正常的男生只能當哥布林，壞男人有人愛，甚至還能開後宮」。

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