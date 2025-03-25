幹嘛一直騷擾我女友！他爆揍鄰男害失去味覺　判囚3年6月定讞

▲男子打人打到味覺喪失，遭最高法院判刑3年6月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄侯姓男子不滿蘇姓鄰居數次騷擾自己的女友，發生口角後情緒失控，竟抓住對方的衣領推到牆邊，出拳爆揍對方的左眼、鼻樑，導致對方鼻骨骨折、血流不止，之後更因此喪失嗅覺。被害人提告，最高法院審理後，將侯男依照「傷害致重傷罪」判刑3年6月定讞。

判決指出，在飼料加工廠的侯男與陳姓女友交往多時，2人經常出入侯男位在前鎮區的住處。不過經營雞排店、50餘歲的鄰居蘇姓男子，疑似長期言語騷擾陳女，陳女不堪其擾，告知侯男。衝突爆發於2020年3月間，傍晚19時28分許，侯男在樓下遇到蘇男，遂質問蘇男為何騷擾他女友。

2人起了口角，侯男抓住蘇男衣領，一把將他壓制在牆邊，隨即掄起拳頭，朝蘇男的頭臉一陣爆揍。蘇男左眼、鼻樑受傷嚴重，當下就鼻血直流；事後到醫院檢查，醫師鑑定蘇男鼻骨骨折，永久喪失嗅覺；另外左眼也出現青光眼。蘇男不滿，一狀告上法院，侯男被依照「傷害致重傷罪」提起公訴。

法院審理時，侯男否認犯罪，辯稱確實出手揍蘇男，但並未將他打到味覺喪失。但法院根據醫院的驗傷報告，還是認定侯男的傷害行為導致蘇男味覺喪失，一二審、更一審均將他判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，侯男將入獄服刑。

另外蘇男也起訴求償283萬元，一審法院根據醫師鑑定報告，認定蘇男因味覺喪失，勞動力減損達21％，因此日前判決侯男須賠償170萬餘元，目前上訴二審審理中。蘇男也向陳女求償，但法院沒有判准這部分。