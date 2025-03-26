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詭異性侵案！利用女子解離症退化成幼兒多次侵犯　男遭判4年半

▲▼示意圖,性侵,女孩,生病,孤單,獨,鬱悶,蕭條,情感,挫折,暗,成人,傷,寂寞,關懷（圖／123RF）

▲女子受疾病影響，會解離成幼兒，竟遭人利用，性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

女子小曼（化名）因童年遭父親嚴厲管教，患有創傷後壓力症候群，發病時會出現解離症狀，退化成幼兒，不能抗拒成年男子性行為的要求。結果邱姓男子得知後，竟利用女子的解離症，性侵女子得逞。一審將邱男判刑4年6月，但高等法院的二審、更一審改判無罪，案經撤銷發回，更三審仍認定有罪，判刑4年6月。可上訴。

判決指出，小曼未滿18歲時就因打工關係，認識邱男；小曼成年後就進入某證券公司擔任營業員，為了業績的關係，主動招攬邱男當客戶。2人經常以MSN、Skype等通訊軟體聊天，進而熟稔，小曼視邱男為親人，稱呼他為「大哥」。

邱男也在網聊的過程中，得知小曼因童年時遭受父親嚴厲管教、體罰及心理上的威脅，患有創傷後壓力症候群（Post Traumatic Stress Disorder，簡稱PTSD）。小曼有時因PTSD影響，會出現解離症狀，從成年人退化成幼兒狀態，且在父親威權式管教之陰影下，不能抗拒與親人一般之成年男子性行為之要求。因此邱男自2011年10月起，就開始明示、暗示小曼需接受「秘密性教育治療」。

而案發於2013年6月間，邱男先約小曼中午在101大樓用餐，到了晚間將小曼帶回自己的公司，在會議室內性侵小曼得逞。經此關係後小曼留下心理陰影，後來接受心理諮商時，才說出遭性侵的過程。心理師協助報警，檢方偵辦後，雖然一度做出不起訴處分；但檢方仍於2017年間，認定邱男利用小曼心智缺陷的機會性侵，提起公訴。

一審法院審理時，小曼供稱，邱男自2011年10月起就不斷要求她要接受「秘密性教育治療」，她也因此多次與邱男發生關係。甚至還提出對話紀錄稱「就像你要進入我身體時你說，一直說，我知道跟我思考很混亂你在教我...」，甚至在2013年6月間會議室內的事情發生後，「從你一直要進入我身體的時候，我就有一種身是你的人，死是你的鬼，要不然我為何一直怕你真的要進入我身體」、「要不然我為何在你之前一直保持處女，我知道做愛對你們來說沒什麼，對我來說是要跟定一輩子的事」、「我知道事實狀況，我也認了，當小四我也認了」。

另外法院也委請臺北市立聯合醫院出具「兒童青少年司法精神醫學鑑定報告」，報告中稱小曼確實因為病情影響而出現解離狀況，無法抗拒邱男性行為的要求。一審法院因此認定邱男於2013年6月的行為成立「乘機性交罪」，判刑4年6月，其餘部分改判無罪。無罪部分先行確定。

不過案件上訴二審後，高院改認定小曼未受病情影響，改判邱男無罪；更一審也判邱男無罪；但更二審又改認定有罪。全案再經撤銷發回，高等法院進行更三審審理後，仍認定邱男確實利用小曼病情而性侵，因此駁回上訴，維持4年6月的刑期。

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