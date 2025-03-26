12歲女童遭17少年性侵！流產還拍性愛片勒索　被當戰利品讓來讓去

▲12歲的米婭慘遭十多名少年輪流性侵。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

維也納近日發生一起駭人性侵案，12歲奧地利女童米婭（Mia）遭十多名擁有移民背景的少年輪流性侵，事件持續數月，並被拍攝成影片散佈，受害者更被當作「戰利品」般多次轉讓。目前，此案已有17名嫌疑人被逮捕，其中一人已獲判刑，但案件的嚴重性及社會衝擊持續發酵。

據《每日郵報》報導，米婭在2023年2月至6月期間，在維也納的多個地點，包括車庫、嫌犯公寓等處，遭多名少年多次性侵。這些嫌犯來自奧地利、土耳其、敘利亞、義大利、保加利亞和塞爾維亞等國，年齡介乎14至18歲，其中一人19歲，另有2名身份不明的少年未達奧地利14歲的刑事責任年齡。

奧地利警方於2024年3月1日展開調查，目前已訊問13名14歲或以上嫌犯。首位被定罪的嫌犯是一名18歲的阿富汗移民Wais S。他於2024年在維也納地區法院出庭受審，被控對未成年人嚴重性虐待。他承認，自己與未成年的米婭發生性關係，並導致米婭懷孕。在2人的孩子流產後，他用自製的性愛影片對她進行勒索，並持續性侵米婭。

法院甚至發現，Wais S曾在一個論壇上發布報復性貼文，聲稱「她和15個男人混在一起，我還拍了影片，你們想看嗎？」法院最終將Wais S判處15個月緩刑，並賠償670英鎊（約新台幣2.86萬元）。Wais S在審判中聲稱，他只能部分認罪，因為「我想如果她12歲、我15歲的話，那我們發生關係是可以接受的。」

目前，除了Wais S外，其他嫌犯的案件仍在審理中。其中一名16歲的敘利亞少年因涉嫌在火車站停車場性侵米婭，並以性愛影片勒索她而被控訴。不過，這名少年因聲稱不知米婭年僅12歲，且米婭看起來較年長而被判無罪。米婭的母親於2023年10月報警，警方在調查過程中查獲至少4人擁有米婭的性愛影片。

多名少年在審訊中聲稱性行為是雙方自願的，或米婭「假裝超過14歲」。然而，根據米婭的證詞和影片內容，顯示她曾多次呼喊「住手」，卻依舊遭受暴力對待。這起事件曝光後，引起了奧地利社會的慣犯關注。媒體紛紛報導時間細節，並批評司法系統的處理方式。米婭的遭遇也凸顯了未成年人被性侵的嚴重性，以及社會對性犯罪防範的不足。