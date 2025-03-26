哥倫比亞總統下令轟炸最大販毒集團　頭目等9人被炸死

▲哥倫比亞總統裴卓下令轟炸海灣幫基地，領導人「希特勒」及副手「內馬爾」雙雙被炸死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哥倫比亞政府25日宣布，軍方在西北部安蒂奧基亞省（Antioquia）對該國最大的武裝犯罪集團「海灣幫」（Clan del Golfo）發動軍事行動，轟炸其位於塞哥維亞地區（Segovia）的基地，成功炸死該組織的9名成員，另有1人被捕。總統裴卓（Gustavo Petro）表示，這起行動是他親自下令執行，軍方在行動中繳獲13支步槍，並成功殲滅該組織的頭目及副手。

綜合CNN等外媒報導，裴卓證實，在這起行動中死亡的「海灣幫」成員包括其綽號為「希特勒」的領導人羅薩裡奧（Manuel Alexander Ariza Rosario），以及副手德霍約斯（Jero Julio de Hoyos），綽號「內馬爾」。這起軍事行動於Arenales和Montefrio村莊展開，由哥倫比亞陸軍和航空航天部隊（FAC）聯合執行。

裴卓表示，「海灣幫」過去曾多次襲擊政府和軍方，並涉嫌綁架及謀殺無辜民眾與塞哥維亞的礦業領袖加萊高（Jaime Alonso Gallego）。加萊高於3月3日失蹤，8天後其遺體在維加奇（Vegachí）被發現，身上有多處槍傷。裴卓強調，政府將持續加強對「海灣幫」的打擊。

這起行動是裴卓政府上任以來，第二次對「海灣幫」發動的軍事打擊。「海灣幫」是哥倫比亞最大的毒品走私集團之一，並涉及非法採礦、敲詐勒索與移民販運等犯罪活動。