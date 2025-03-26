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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷團二階如火如荼進行中。（示意圖，非當事罷團／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮第一階段36：0，情勢落差甚鉅，而民進黨日前也宣布「大進場」，協助民團代收件、訓練志工及後勤作業。然而，罷免方看似士氣高漲，彼此協調也出現不小阻礙，民進黨中央黨部跟罷團近日首次接觸，全台35個罷團代表與黨政高層、黨團總召柯建銘開會，甚至有總統府相關人員到場了解。會中，罷團對民進黨中央作為反應相較冷淡，也提出不少尖銳意見，包含志工培訓、議員配額制度、黨中央宣講成效等，雙方意見有不小落差。罷團人士悲觀預估，二階連署通過選區可能從上看20區，下修到10至15區。

民進黨日前召開記者會宣布，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書、協助招募及訓練志工、維護公民行動不被侵擾、協助文宣擴散、協助後勤及行政作業。

民進黨中央黨部跟罷團近日開會，全台35個罷團派代表與會，黨政高層、黨團總召柯建銘都有與會，會中，黨中央有提出可以協助的部分，並達成部分共識，包含議員提供一定配額、服務處變連署站、未來罷團會提供窗口給議員協助核對身分。而罷團也有提出較尖銳的意見。

就議員配額選票30%部分，難處之一是連署書的品質保證，對於議員配額部分，就有罷團提問，很多議員服務處收回來的連署書正確率偏低，如何確保正確性？與會人士表示，因為議員助理協助收連署書的標準跟罷團不一，當然罷團要求也比較高，一個議員假設得一萬票，3成的責任額但可能只有1成能用。

罷團人士舉例，花蓮民進黨只有3個議員，以比例來算，責任額只要2千多份就可以達標，花蓮罷團大概兩天就能收到這個數字，對他們而言宣示效果大於實質助益，並未搔到癢處，罷團更需要的可能是志工人數不足、平日很難收件，且很多事情是跟時間賽跑，需要反應更即時。

據了解，柯建銘會中不滿表示，不應該有配額，民進黨應該要負起全責，自己想辦法收到連署書該有的量，應該成為主體，而不是丟給公民團體承擔，公民團體不需要跟民進黨交代什麼，自己也會把想法再跟黨高層再多溝通。但黨中央堅持此次是選民服務，因此，罷團成員的反應就較為冷淡。

也有綠營人士建議，應該直接讓罷團到議員服務處開站點，這樣連署的品質、數量都可以保證，更確保罷團能夠收到，黨公職也可以陪同掃街、壓陣，避免行政單位為難。罷團成員坦言，「有議員在，確實警察的態度差很多。」

至於下鄉宣講部分，罷團成員透露，「黨中央宣講宣示效益大於實質成果」，宣講幾個小時收的份數其實跟假日連署數量相去不遠。

與會人士直言，罷團在社運運動上都蠻有經驗，對於相關運作也比較有主見，黨中央有點輕忽這部分。且如台中、桃園、台北、新北等地，原本有意願協助的議員早已經跟罷團接上線，而沒有議員協助的罷團也是照常運作，比較需要協助的就是偏鄉，但當地議員當選的票數門檻並不高，對罷團的挹注就偏低。

整體而言，罷團跟黨中央首次開會氣氛並非太好，與會綠營高層同樣面色凝重。罷團人士就悲觀預估，二階連署通過的選區可能從上看20區，下修到10至15區。

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大罷免民進黨連署議員國民黨

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