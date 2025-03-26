幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

▲罷團二階如火如荼進行中。（示意圖，非當事罷團／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮第一階段36：0，情勢落差甚鉅，而民進黨日前也宣布「大進場」，協助民團代收件、訓練志工及後勤作業。然而，罷免方看似士氣高漲，彼此協調也出現不小阻礙，民進黨中央黨部跟罷團近日首次接觸，全台35個罷團代表與黨政高層、黨團總召柯建銘開會，甚至有總統府相關人員到場了解。會中，罷團對民進黨中央作為反應相較冷淡，也提出不少尖銳意見，包含志工培訓、議員配額制度、黨中央宣講成效等，雙方意見有不小落差。罷團人士悲觀預估，二階連署通過選區可能從上看20區，下修到10至15區。

民進黨日前召開記者會宣布，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書、協助招募及訓練志工、維護公民行動不被侵擾、協助文宣擴散、協助後勤及行政作業。

民進黨中央黨部跟罷團近日開會，全台35個罷團派代表與會，黨政高層、黨團總召柯建銘都有與會，會中，黨中央有提出可以協助的部分，並達成部分共識，包含議員提供一定配額、服務處變連署站、未來罷團會提供窗口給議員協助核對身分。而罷團也有提出較尖銳的意見。

就議員配額選票30%部分，難處之一是連署書的品質保證，對於議員配額部分，就有罷團提問，很多議員服務處收回來的連署書正確率偏低，如何確保正確性？與會人士表示，因為議員助理協助收連署書的標準跟罷團不一，當然罷團要求也比較高，一個議員假設得一萬票，3成的責任額但可能只有1成能用。

罷團人士舉例，花蓮民進黨只有3個議員，以比例來算，責任額只要2千多份就可以達標，花蓮罷團大概兩天就能收到這個數字，對他們而言宣示效果大於實質助益，並未搔到癢處，罷團更需要的可能是志工人數不足、平日很難收件，且很多事情是跟時間賽跑，需要反應更即時。

據了解，柯建銘會中不滿表示，不應該有配額，民進黨應該要負起全責，自己想辦法收到連署書該有的量，應該成為主體，而不是丟給公民團體承擔，公民團體不需要跟民進黨交代什麼，自己也會把想法再跟黨高層再多溝通。但黨中央堅持此次是選民服務，因此，罷團成員的反應就較為冷淡。

也有綠營人士建議，應該直接讓罷團到議員服務處開站點，這樣連署的品質、數量都可以保證，更確保罷團能夠收到，黨公職也可以陪同掃街、壓陣，避免行政單位為難。罷團成員坦言，「有議員在，確實警察的態度差很多。」

至於下鄉宣講部分，罷團成員透露，「黨中央宣講宣示效益大於實質成果」，宣講幾個小時收的份數其實跟假日連署數量相去不遠。

與會人士直言，罷團在社運運動上都蠻有經驗，對於相關運作也比較有主見，黨中央有點輕忽這部分。且如台中、桃園、台北、新北等地，原本有意願協助的議員早已經跟罷團接上線，而沒有議員協助的罷團也是照常運作，比較需要協助的就是偏鄉，但當地議員當選的票數門檻並不高，對罷團的挹注就偏低。

整體而言，罷團跟黨中央首次開會氣氛並非太好，與會綠營高層同樣面色凝重。罷團人士就悲觀預估，二階連署通過的選區可能從上看20區，下修到10至15區。