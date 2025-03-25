　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／20:45飛往福州！亞亞離境前開記者會　喊：清清白白離開台灣

▲▼台灣國際家庭互助協會召開「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，聲援陸配亞亞。綠營側翼閩南狼、八炯不滿亞亞武統台灣言論，號朝群眾到記者會現場抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲陸配亞亞25日晚間離境前將召開記者會，喊要清清白白離開台灣。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃彥傑／台北報導

陸配亞亞劉振亞在個人YouTube頻道、抖音「亞亞在台灣」，上傳多支影片發表「武統」言論，遭民眾檢舉，移民署依法廢止其依親居留許可，限她在25日前離開台灣。稍早台灣國際家庭互助協會表示，亞亞離境前將召開記者會，亞亞喊話，「我要清清白白的離開台灣」

台灣國際家庭互助協會稍早指出，協會與亞亞夫妻25日晚間7時將再松山機場召開記者會。協會表示，亞亞為保家庭團聚，將含冤忍辱離台，必爭取回台親上法院討公道，據悉，亞亞將搭乘25日晚間8時45分飛往福州的班機離台。

台灣國際家庭互助協會發出新聞稿表示，陸配劉振亞因被移民署片面認定「武統言論」，而以危害國家安全等理由廢止居留許可，限期於今日午夜12點前離境。雖然劉振亞夫妻與台灣國際家庭互助協會今早親赴內政部，再次籲請移民署懸崖勒馬、撤銷原處分，但官方持續不面對錯誤，仍宣稱採將驅離劉振亞的作法，令人遺憾！劉振亞與家人與律師討論後，為避免因逾期居留而影響後續依法申請回台與家人團聚之權利，她決定委曲求全，於移民署指定的時間內離境。

▲陸配亞亞在台灣國際家庭互助協會陪同下召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸配亞亞先前在台灣國際家庭互助協會陪同下召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣國際家庭互助協會表示，劉振亞委託律師針對廢止居留許可提起聲請暫停執行，在日前遭台北高等行政法院駁回，後續已提起抗告，以及相關行政救濟行動，移民署卻執意要求與期限內出境，使劉振亞未來無法親自在救濟程序過程親自說明真相，這對於已經飽受汙名、不實指控的當事人而言，相當不利。

台灣國際家庭互助協會透露，未來劉振亞與家人將爭取回台參加行政救濟程序的權利。劉振亞則強調，離開台灣不等於默認了移民署的指控，她要清清白白的離開台灣，也要清清白白的回到台灣與家人團聚、在法院討公道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了
獨／加速賽BMW驚悚暴衝　賽車手找到了！
「亞亞」抗告失敗　北高行駁回理由曝
快訊／「亞亞」提抗告　登機赴陸前遭北高行駁回
快訊／20:45飛往福州！亞亞離境前開記者會　喊：清清白白離
遭無緣岳母提告2罪！Andy應訊全否認　聽到「家寧」急忙快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣　刑事局說重話：展開專案查緝

京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了

獨／賽車手找到了！台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　他親曝失控主因

雲林某國小傳校長不當管教！7生遭罰跪　還拿掃把暴打2生

陸配「亞亞」抗告失敗！北高行駁回理由曝　3點說明聲請不應准許

AI代操外匯「1年吸金逾10億」　微資VIG負責人遭搜索約談

快訊／屏東掩埋場「燃燒1公頃」！警消出動24人搶救　灑水降溫中

快訊／亞亞不服限期離境聲請停止執行　登機赴陸前遭北高行駁回

雲林轎車轉彎停等行人　遭後方貨車直直撞！網轟：三寶出事地

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣　刑事局說重話：展開專案查緝

京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了

獨／賽車手找到了！台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　他親曝失控主因

雲林某國小傳校長不當管教！7生遭罰跪　還拿掃把暴打2生

陸配「亞亞」抗告失敗！北高行駁回理由曝　3點說明聲請不應准許

AI代操外匯「1年吸金逾10億」　微資VIG負責人遭搜索約談

快訊／屏東掩埋場「燃燒1公頃」！警消出動24人搶救　灑水降溫中

快訊／亞亞不服限期離境聲請停止執行　登機赴陸前遭北高行駁回

雲林轎車轉彎停等行人　遭後方貨車直直撞！網轟：三寶出事地

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣　刑事局說重話：展開專案查緝

萬海在美國線未派大陸建造船舶　陸製船比例僅約一成

北藝大高階經理人研究所放榜　黃韻玲摘榜首

31年前曾摘亞運銅牌　蕭煌奇宣佈「參戰2025世壯運」柔道比賽！

黃保羅轉變心態競爭輪值「不是來學習的」　最大目標拉長局數

京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

賈永婕被小粉紅嗆「假惺惺台獨女人」　高EQ直球回應！

Joeman開箱台中豪宅「捲房屋吸金案」！　公開真相澄清：非建商業配

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

社會熱門新聞

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

即／借派出所臨停挨轟耍特權　女議員送茶葉致意

亞亞老公首度露面！力挺老婆：我沒有躲

陸配「亞亞」衝內政部陳情　八炯到場開嗆畫面曝

金髮Yuki「要被辦」　情緒不佳掛急診

即／Andy現身了！穿白帽T燦笑抵達警局：我先做筆錄

更多熱門

相關新聞

LIVE／亞亞要離境了　八炯到場歡樂送機

LIVE／亞亞要離境了　八炯到場歡樂送機

陸配「亞亞」劉振亞因在台灣發表武統言論，遭移民署處分今（25）日必須離境，據了解，劉振亞預訂晚間18時15分到機場，先於19時00分和台灣國際家庭互助協會共同召開記者會，之後搭20時45分飛福州的班機離境，《ETtoday東森新媒體》也將全程直播。

即／亞亞還沒現身　八炯衝到機場堵人歡樂送

即／亞亞還沒現身　八炯衝到機場堵人歡樂送

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

亞亞不鼓吹武統改「主張和平統一」　卓榮泰：台灣的主權最重要

亞亞不鼓吹武統改「主張和平統一」　卓榮泰：台灣的主權最重要

中配網紅酸亞亞：回娘家別這樣

中配網紅酸亞亞：回娘家別這樣

關鍵字：

陸配亞亞記者會福州

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面