快訊／20:45飛往福州！亞亞離境前開記者會　喊：清清白白離開台灣

▲陸配亞亞25日晚間離境前將召開記者會，喊要清清白白離開台灣。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃彥傑／台北報導

陸配亞亞劉振亞在個人YouTube頻道、抖音「亞亞在台灣」，上傳多支影片發表「武統」言論，遭民眾檢舉，移民署依法廢止其依親居留許可，限她在25日前離開台灣。稍早台灣國際家庭互助協會表示，亞亞離境前將召開記者會，亞亞喊話，「我要清清白白的離開台灣」

台灣國際家庭互助協會稍早指出，協會與亞亞夫妻25日晚間7時將再松山機場召開記者會。協會表示，亞亞為保家庭團聚，將含冤忍辱離台，必爭取回台親上法院討公道，據悉，亞亞將搭乘25日晚間8時45分飛往福州的班機離台。

台灣國際家庭互助協會發出新聞稿表示，陸配劉振亞因被移民署片面認定「武統言論」，而以危害國家安全等理由廢止居留許可，限期於今日午夜12點前離境。雖然劉振亞夫妻與台灣國際家庭互助協會今早親赴內政部，再次籲請移民署懸崖勒馬、撤銷原處分，但官方持續不面對錯誤，仍宣稱採將驅離劉振亞的作法，令人遺憾！劉振亞與家人與律師討論後，為避免因逾期居留而影響後續依法申請回台與家人團聚之權利，她決定委曲求全，於移民署指定的時間內離境。

▲陸配亞亞先前在台灣國際家庭互助協會陪同下召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣國際家庭互助協會表示，劉振亞委託律師針對廢止居留許可提起聲請暫停執行，在日前遭台北高等行政法院駁回，後續已提起抗告，以及相關行政救濟行動，移民署卻執意要求與期限內出境，使劉振亞未來無法親自在救濟程序過程親自說明真相，這對於已經飽受汙名、不實指控的當事人而言，相當不利。

台灣國際家庭互助協會透露，未來劉振亞與家人將爭取回台參加行政救濟程序的權利。劉振亞則強調，離開台灣不等於默認了移民署的指控，她要清清白白的離開台灣，也要清清白白的回到台灣與家人團聚、在法院討公道。