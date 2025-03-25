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快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正回來

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

陸配亞亞劉振亞在個人YouTube頻道、抖音「亞亞在台灣」，上傳多支影片發表「武統」言論，遭民眾檢舉，移民署依法廢止其依親居留許可，限她在25日前離開台灣。稍早她現身松機，辦完手續後表示，自己會堂堂正正回來。

▲▼ 亞亞出境 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲亞亞25日晚間搭車抵達松山機場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 亞亞出境 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 亞亞現身松山機場，目前正在辦理手續，準備離境 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 亞亞出境 。（圖／記者黃彥傑攝）

亞亞25日一早便與台灣國際家庭互助協會到內政部門口陳情抗議，警方也動員警力到場協助維安，由於場面混亂，內政部駐衛警中隊長出面接收陸配亞亞陳情書，並轉交內政部。台灣國際家庭互助協會向內政部長劉世芳喊話，呼籲撤銷行政處分，避免骨肉分離，亞亞則是強調，自己沒有錯，並不會離開。

▼亞亞正在辦理手續，準備離境。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼亞亞正在辦理手續，準備離境。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，亞亞可能搭乘晚間7時45分飛往廈門或是晚間8時45分飛往福州的班機離境，稍早亞亞抵達松山機場，正在辦理出境相關手續。

等到手續完成後，亞亞接受媒體採訪。她表示，因為她跟律師溝通過，希望能尊重台灣法律，不希望回來時會留下汙點，現在需要清清白白出去，後續會堂堂正正回來。

亞亞說，相當遺憾，她的抗告流程尚未結束，就已經要被移民署遣返，希望有一天她的抗告能夠成功，讓她堂堂正正走進台灣。

不過，在亞亞發表言論的過程中，旁邊有民眾並不買單，而是大喊「滾回去」。之所以要召開記者會，亞亞表示，不是覺得自己錯了才離開，是因為尊重台灣的法律程序，所以才會走。

此外，亞亞提到，由於近期要被遣返的關係，與小孩的互動較少，希望能夠留下一段時間，跟小孩相處。在談話的過程中，除了有人叫囂以外，也有民眾大喊「加油」。

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