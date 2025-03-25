桃市電動機車最高額補助拍板　五大專案加碼最高3萬6000元

▲桃園市環保局今天公告年度五大加碼電動機車補助計畫，即日起至今年年底，最高補助3萬6000元。（圖／桃市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局為推動淨零碳排目標，今（25）日公告「2025年桃園市電動機車補助計畫」，除維持汰舊換新與新購電動機車的補助項目外，另推出「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」、「復興區居民或中低收入戶」等5項加碼專案，最高補助金額為3萬6000元，補助期限即日起至12月31日止，名額有限，請市民把握機會。

環保局長顏己喨指出，桃園市電動機車數逾10萬輛，市占率已達7.21%，針對汰換二行程機車並有換購電動機車申請者，最高可獲1萬5000元補助。民眾若有汰換105年12月31日（含）前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，最高補助1萬2000元；民眾新購電動機車申請，也有最高4000元補助，以上汰舊新購的總名額為8500名。

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顏己喨表示，環保局今年推出5項加碼專案，為呼應市府婦幼政策，體恤青壯族群作為社會與家庭支柱的辛勞，並支持青年族群、原住民族群、復興區居民及中低收入戶等族群，呼籲市民儘早汰換老舊機車，選擇電動機車或搭乘大眾運輸，以減少空氣污染及碳排放量。

▲桃園市環保局今天公告年度五大加碼電動機車補助計畫，環保局籲請符合資格市民盡速提出申請。（圖／桃市環保局提供）

環保局強調，今年推出的5項加碼專案，除針對中低收入戶或復興區居民再加碼補助1萬元外，育有0至12歲幼童之家庭推出「婦幼E騎GO專案」加碼補助6000元，提供2500名額；36－45歲市民以「青壯騎行專案」加碼補助4000元，提供2500名額；18－35歲市民以「青春馭電專案」加碼補助1000元，提供1000個名額。另新增原住民加碼補助的「原住民樂購專案」加碼補助1000元，也提供1000個名額。今年補助金額最高可達3萬6000元，目前為六都最高。

環保局提及，補助對象為年滿18歲以上且2023年12月31日（含）前設籍桃園市之中華民國國民，或持居留證且年滿18歲以上，其居住地位於桃園市且其配偶須在2023年12月31日（含）前設籍於桃園市，最晚申請期限至2026年1月10日止，申請文件可回溯到今年1月1日，市民可透過線上申請系統（網址：https://tydeposs.cc/）提出申請或上桃園市政府環境保護局官網查詢，洽詢專線電話為（03）335－9117、（03）338－6021分機1218、1241。