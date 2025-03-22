色保全約少女上摩鐵兩度性侵！她找徵信社求援　重判4年8月

▲楊姓保全透過網路交友軟體認識剛滿16歲少女，兩度邀約至摩鐵硬上，少女找徵信社揭穿惡行。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

從事保全工作楊姓男子於2023年8月間，透過網路交友軟體認識剛滿16歲少女，楊男得知少女對性存有好奇邀約至桃園火車站附近摩鐵「研究」，趁機發生親密關係，楊男食髓知味隨即邀約少女再度到摩鐵，少女不懂拒絕再度赴約，但拒絕發生親密關係，卻遭對方硬上性侵。楊男事後不斷糾纏少女，還揚言到學校堵她，少女事後找徵信社蒐證並報警。桃園地院審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年8月，還可上訴。

檢警調查，22歲楊姓男子於2023年8月21日透過網路交友軟體以暱稱「鯊魚」，認識剛滿16歲還在念書的少女成為男女朋友關係，楊男得知少女對性存有好奇，邀約少女前往桃園火車站附近商務旅館「研究」，在少女未拒絕下發生親密行為。後來楊男食髓知味要求少女發生第2次性行為，少女不知如何拒絕依然赴約，但因前次經驗不佳，少女以言語與手腳推擋明確拒絕楊男要求，藉故以可分擔旅館、保險套費用，懇求楊男不要發生性行為，但仍遭性侵得逞。

少女因不堪楊男持續糾纏，楊甚至揚言到學校堵她要脅，少女不堪其擾上網諮詢徵信社尋求脫離楊男糾纏，徵信社蒐證後建議少女報警，經桃園警分局循線查獲楊男到案，案經少女與少女之母向桃園警分局報案提告，桃檢偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告楊男坦承與少女曾發生性行為，亦知悉少女為未成年人等事實，但否認有何強制性交等犯行，辯稱沒有強制少女發生性行為。

法官審酌，被告明知少女為未滿18歲之少女，身心均仍處發展階段，為滿足一己私慾，罔顧少女以言詞、動作明示拒絕，違反少女意願與其發生性關係，嚴重戕害其性自主權，事後仍以要至少女學校找尋要脅，造成其身心受創；被告犯後始終否認犯行，未與少女達成和解與賠償其損害，犯後態度欠佳，衡量其前在交友軟體結識未滿18歲少女後性騷擾、與侮辱其他少女公然侮辱、毀謗少女之前科素行，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年8月，本案仍可上訴。

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