桃園龜山「平頭怪叔」搭訕還拉女學生書包　性騷擾罪送辦

▲網友昨天在臉書社團《龜山生活通》PO文，指女兒放學途中遭平頭怪叔叔搭訕還強拉書包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區昨（21）日有網友在臉書《龜山生活通》PO文，指讀國中的女兒3月18日放學途中，突遭一名平頭男搭訕，甚至企圖強拉書包，嚇得女兒趕緊逃離；龜山警分局調閱沿途監視器後昨晚已找到涉案人，並由家人陪同到案說明，警方指出涉案人精神狀況不佳，家屬聲稱過程中並未接觸女學生，警方偵訊後依違反性騷擾案裁處。

針對網友在臉書《龜山生活通》PO文內容，龜山警分局龜山派出所受理報案後，調閱案發地點周遭監視器，並同時加強區域巡邏，針對可疑人事進行盤查，經調查後主動聯絡涉案人，並連絡其家屬陪同到案說明，昨晚7時許涉案平頭男在家屬陪同下到案說明。

▲針對網友在臉書PO文，龜山警方調閱監視器昨晚已傳喚涉案人到案說明，釐清相關案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方表示，涉案行為人精神狀況不穩，且聲稱並未強拉女學生，只想與其交朋友而已，警方根據調閱監視器查出，涉案男確實沒有碰觸到女學生身體，但其行為已嚇到女學生，警方除再三告誡不得再犯外，全案依違反性騷擾防治法函送主管機關桃園市政府家庭暴力暨性侵害防制中心性騷擾審議委員會審認，並依權責裁處。

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