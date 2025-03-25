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潮機Nothing Phone (3a) 1.3萬開賣！黑色新亮相、台灣大獨賣

記者蘇晟彥／台北報導

Nothing 25日舉辦上市記者會，以品牌獨特的透明設計、Glyph燈效，宣布Phone (3a）正式上市。本次跳脫以往，除了原先的透明白外，預計也將推出黑色機身；在販售通路上，電信業者將由台灣大哥大獨賣，將有 8GB+128GB、12GB+256GB 版本，售價分別為13,990元、15,990元，同樣加入近期打得激烈的平價機大戰。

▼Nothing Phone (3a) 正式上市，今年還多了黑色機身，但現場並無展示實機。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nothing Phone (3a) 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nothing Phone (3a) 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Nothing Phone （3a）延續品牌一貫極簡設計理念，升級玻璃背蓋打造流暢精緻的機身線條，加上品牌獨特 Glyph Interface 燈效，隨著來電通知、倒數計時動態節奏變化，可客製化設定光影跳動展現個人風格。機身材質採高比例回收鋁合金及再生塑料打造，此外，這次在Phone (3a)中首次推出黑色機身設計，但在記者會現場並無展示。

Nothing Phone （3a） 亦帶來品牌迄今最大、最亮的螢幕效果，具備6.77吋 FHD+ 柔性 AMOLED螢幕，在峰值亮度上高達3000尼特，即使強光環境下觀看 HDR 內容，依然清晰鮮明。核心效能則搭載 Snapdragon® 7s Gen 3處理器，相較前代 Phone（2a）相比CPU 運算速度提升33%，GPU 表現增強 11%•AI任務處理效能飆升92%。結合 120Hz 螢幕更新率，無論瀏覽網頁或遊戲表現皆可從容應對。此外，Phone （3a）配置 5000mAh 的大容量電池容量，並支援50W 快充技術，滿足現代人全天候續航需求。

Nothing Phone （3a）相機系統全面升級，搭載 50 MP OIS 主相機、32MP 前置相機與8 MP 120度超廣角相機，並首次加入50MP長焦鏡頭，無須移動就可捕捉眼前的豐富細節。全新 50MP 長焦鏡頭配備f/2.0大光圈，即使放大畫面仍保有高解析與清晰度，支援2 倍光學與4倍無損變焦，讓遠方美景近在眼前。

此外，Nothing Phone（3a）也進一步升級相機軟體演算法，搭載 TrueLens Engine 3.0．結合尖端硬體、AI 處理與多幀技術，以更細膩的對比度和豐富細節來強化影像，並根據不同場景自動優化色彩與光線，即便低光環境下也能驚艷呈現，拍出更出眾的作品。

▼相較於近期推出都極厚的相機設計，Nothing Phone (3a)算是較薄。

▲▼ Nothing Phone (3a) 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nothing Phone (3a) 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Nothing Phone （3a） 首度加入全新的實體按鍵 Essential Key，無論是瀏覽網頁、觀看影片時偶然發現心儀商品或設計靈感，只需輕按 EssentialKey 即可快速截圖。旅行中品嚐到的美食、記錄待補貨的日用品等，只須在相機模式下輕按，即可在截圖中加入文字標註或語音備註，讓所有想法井然有序地存放在 Essential Space 中，告別凌亂的相簿與零散截圖，隨時喚起當時的瞬間，長按 Essential Key 即可快速開啟錄音，隨時記錄重要想法或提醒。內建 AI技術將自動將語音轉成文字，生成條理分明的清單。

Nothing Phone （3a）於4月1日起由台灣大哥大電信獨家販售，將有黑色與白色兩種選擇，並推出 8GB+128GB、12GB+256GB 版本，建議售價分別為13,990元、15,990元。

▲▼ Nothing Phone (3a) 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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