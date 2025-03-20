出門忘記「Wi-Fi」1設定很耗電！iPhone達人教1招超神：自動化

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人到一個地方就要接Wi-Fi，日本iPhone達人就提醒，如果一直開著Wi-Fi，手機的耗電速度可能會變快，「我以前不知道這件事，因此在發生災害時，iPhone 電池沒電了，真的超後悔。」文中還教其他人如何設定自動開關Wi-Fi。

日本iPhone達人「ろん＠iPhoneマスター」在X發文，「把 iPhone 的『Wi-Fi開著』，就這樣外出的朋友們…你們真的虧大了。」因為這樣做的話，手機會一直搜尋能連上的Wi-Fi，導致浪費電，建議外出時還是把Wi-Fi關閉。

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他透露以前不知道這件事時曾發生災害，結果iPhone 電池竟然沒電了，整個超後悔。達人指出，其實只要設定好自動化就很方便，遇到災害時也超安心。「它會在你回家的時候自動打開（Wi-Fi）。

達人表示，想要設定的iPhone用戶，先到「iPhone捷徑」，選擇下方的「自動化」後點右上的「+」，接著選擇「抵達」、「位置」，點「目前位置」、「任意時間」、「立刻執行」，最後Wi-Fi設定「開啟」即可。

貼文引發討論，「我的iPhone12電池已經…這個必須設定起來了」、「我每次都手動關，超麻煩的。」不過，並非所有使用者都適合這樣設定，若是會在車上使用CarPlay，或有配戴Apple Watch，外出時關閉Wi-Fi反而會造成不便，還是得先檢視自身的使用習慣，再決定是否要自動化設置Wi-Fi才行。