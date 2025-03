法航起飛2小時「乘客遺失手機」　整架掉頭飛回巴黎

▲乘客遺失手機,整架飛機返航。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

法航一架客機21日從法國巴黎起飛,準備前往加勒比海的法國海外屬地瓜德羅普(Guadeloupe),沒想到因為乘客在機上遺失手機,迫使班機在起飛2小時之後返航。

每日郵報報導,這架航班機上載著375名乘客及12名機組員,目的地為法國海外屬地瓜德羅普彼得角(Pointe-a-Pitre),在整趟飛行來到大約四分之一之際,飛機決定返航。FlightRadar24數據顯示,客機在法國西部沿海上空盤旋之後,返回巴黎歐利機場(Paris Orly airport)。

An Air France flight had to return after a phone went missing on board.



The Boeing 777-300ER (F-GSQX) took off from Paris-Orly to Pointe-à-Pitre operating flight #AF750 but turned back due to concerns over a potential fire risk from the phone’s lithium-ion battery. After… pic.twitter.com/cWe8wuQVIF