墾丁銀髮童心暖新年　500人共度感人圍爐盛宴

▲恆春基督教醫院攜手墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」 。（圖／恆春基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院攜手墾丁福華飯店，於4日在福華廳溫馨舉辦第十九屆「銀髮童心圍爐樂」，有近500位來自恆基課輔班的學童與獨居的老大人們參與，在歡笑和感動中準備迎接嶄新的一年。

熊抱哥與皮卡丘人偶於活動中率先登場，瞬間炒熱全場氣氛，孩子們紛紛圍繞在人偶身邊，開心互動，歡笑聲此起彼落。緊接著由課輔班學童以充滿活力的原住民特色舞蹈拉開序幕，青春洋溢的表演讓長輩們看得開懷大笑。

恆基融入食農教育，邀請養殖漁業專家教授一夜干的製作，不僅讓孩子們認識漁業知識與商業運作，也蘊含年年有餘的祝褔期盼。恆基護理師宣導衛教禦寒知識，送出發熱衣及保暖羽絨被，讓孩童與長輩們都能安心度過冬季。

活動另安排感恩環節，向課輔班老師與社服部同仁表達敬意，感謝他們多年的無私奉獻，為國境之南的長輩和學童們帶來希望與支持。而許多自課輔班畢業的大哥哥大姐姐，仍不忘家鄉的培育，利用寒暑假返鄉擔任課輔班老師，用愛心與知識帶領年幼的弟弟妹妹成長，將這份愛傳承下去。

重頭戲是孩子們與長輩共進圍爐宴，大家品嘗飯店的美味佳餚，濃縮了愛與陪伴的溫情，讓長輩們在孩童的祝福聲中，重拾久違的家庭溫暖。

恆基顏簡美珠院長感性表示，本院始終秉持「耶穌愛人如己」精神，不曾間斷對半島獨居長輩與偏遠地區學童的關懷，也透過每一年的圍爐活動，讓長者與需要關懷的家庭深刻感受到來自社會的愛與溫暖。也邀請更多朋友一同加入，守護台灣尾有需要的家庭，讓每一個新年的團圓故事，都能化作幸福與感動的篇章。