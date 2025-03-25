桃機第一航廈「行李分揀系統異常」　旅客託運一度卡關

▲桃機第一航廈行李分揀系統一度異常，緊急採人工分揀因應。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第一航廈今天(25日)清晨傳出行李分揀系統異常，行李一度改採人力分揀因應，系統上午7時許恢復運作，地勤公司也派出大量人力消化行李分揀。對此，桃機公司表示，上午7時許已恢復正常，目前尚未有航班受到延誤。

桃園機場第一航廈行李自動分揀系統今天清晨起發生異常，導致行李分揀作業受到影響，清晨也有機場旅客行李託運受阻，一堆旅客一度擠在行李X光機前無法託運，機場地勤公司緊急加派人力改採人工分揀消化大批旅客行李。

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據了解，由於今天凌晨第一航廈計畫進行電力維護，凌晨5點20分復電後，行李分揀系統卻跳脫發生異常，需要2小時修復，影響行李分揀作業，機場緊急啟動應變機制，行李不走自動行李分揀系統(BHS)，改採直接自櫃檯卸載至地下室行李轉盤，搭配人工分揀消化行李，未影響航班延誤。

對此，桃機公司表示，桃園機場第一航廈出境行李處理系統今(25)日上午4時05分出現異常情形，無法進行自動分揀作業，機場公司立即啟動緊急應變機制，確認旅客報到櫃檯行李輸送系統及X光安檢系統運作正常，並採取行李直下轉盤後以人工分揀作業，未影響出發航班作業，上午7時10分排除故障後行李處理系統恢復正常運作。

桃機指出，初步調查異常原因，為第一航廈凌晨進行部分區域暫停供電的維護作業，復電後行李處理系統復歸時出現異常情形。

桃園機場公司強調，本事件未影響旅客報到作業及航班營運，機場公司將持續強化系統監控與應變機制，以確保行李處理作業順暢。