桃機今晚8點半「變暗1小時」　響應「世界關燈日」調降航廈照明

▲桃園機場響應「世界關燈日」。圖為2024年辦理情形。（圖／桃園機場提供）

生活中心／綜合報導

桃園機場參加全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」活動，將於今(22日) 20時30分到21時30分的1小時內，降低桃園機場航廈內部分照明，並同步透過航廈電子看板及大廳廣播，向旅客及工作人員宣導以具體行動共同愛護地球，倡議理念也兼顧降低對機場營運及旅客出入境作業的影響。

桃園機場公司說明，於2024年首次參加世界關燈日活動，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注，活動成效良好；今年度繼續參與關燈活動，以實際行動支持響應。

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活動期間會將第二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞大吊燈的內外圈燈關閉，保留中心燈照明，也將關閉目前施工中尚未開放使用的D10候機室燈光。

桃園機場表示，活動進行期間航廈作業與航班起降皆正常，航廈內熄燈及降低照明皆屬正常現象。

「世界關燈日Earth Hour」活動為世界自然基金會於2007年發起，提倡在每年3月份的最後一個星期六，於當地時間20時30分一起關上「不必要的電燈」1小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任，目前已有192個國家或地區一起響應。

▲桃園機場響應「世界關燈日」。圖為2024年辦理情形。（圖／桃園機場提供）