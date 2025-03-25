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易敏感肌福音！小紅書爆款「舒敏保濕特護霜」網友屈臣氏狂囤貨

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲過去只能透過代購入手，現在竟然能在屈臣氏直接買到，網友直呼：「終於不用再找代購了。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

春夏換季，氣溫逐漸升高，肌膚的困擾也接踵而至，乾癢、脫皮樣樣來，最近就有網友在屈臣氏逛街時，驚喜發現小紅書上推薦「用了會舒緩的」保養品，過去只能透過代購入手，現在竟然能在屈臣氏直接買到，網友直呼：「終於不用再找代購了，立刻囤貨」，掀起一票網友喊搶！

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲網友在屈臣氏逛街時，驚喜發現小紅書上推薦「用了會舒緩的」保養品。（圖／擷取自愛逛屈臣氏Watsons好物分享）。

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲過去只能透過代購入手，現在竟然能在屈臣氏直接買到。

這款在小紅書、DCARD討論度高的薇諾娜舒敏保濕特護霜，被譽為易敏感肌急救神霜的產品，有網友實測是不是真的很好用，試用後嚇一跳「能明顯的快速舒緩肌膚不適感，長期使用下來膚質看起來變好了」，好評不斷的薇諾娜全台屈臣氏門市皆可購買，路過的網友忍不住入手，還在《愛逛屈臣氏Watsons好物分享》分享使用心得「之前出遊曬傷，朋友借我擦之後，真的有舒緩鎮靜的感覺，本來固定找代購，沒想到現在屈臣氏就有賣」，不只如此，有網友看到立刻上小紅書查評價，結果發現超多人推薦這款舒敏保濕特護霜，趁優惠入手後，覺得質地輕透，水乳感很好吸收，擦完馬上感受到保濕鎖水，沒有厚重黏膩感，換季容易脫皮乾癢的兩頰也穩定多了，這款特護霜被譽為易敏感肌的急救神器，近期成為易敏感肌保養圈最熱門的話題。

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲舒敏保濕特護霜，質地輕透，水乳感很好吸收。

在小紅書上擁有高口碑、易敏感肌護膚神隊友的薇諾娜，不僅僅是保濕與修護，成分也是其熱銷的關鍵，品牌強調透過植物學、皮膚學和生物科技的結合，將珍貴的青刺果、馬齒莧等活性成分運用於護膚配方，搭配專業冷萃技術，最大程度保留植萃精華，達到舒緩修護、強化屏障的效果，同時，薇諾娜堅持無香精、無酒精成分，確保易敏感肌族群能夠安心使用。薇諾娜最受歡迎的明星商品舒敏保濕特護霜，主打專利冷萃科技，結合馬齒莧、青刺果等雙核心植萃，溫和舒緩肌膚，同時強化屏障，不論是全臉修復還是局部改善都能快速搞定。

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲薇諾娜最受歡迎的明星商品舒敏保濕特護霜，不論是全臉修復還是局部改善都能快速搞定。

可別以為只有易敏感肌才有肌膚困擾，換季時也很容易有肌膚乾燥的狀況，季節轉換，空氣中的濕度變化讓肌膚開始發出「乾燥警報」！早上出門時還覺得沒問題，但到了下午鼻翼、兩頰就開始出現緊繃感，甚至容易脫皮，連上妝都不服貼，稍有不慎就可能出現乾癢、粗糙等狀況，甚至敏感問題也會跟著浮現，這時候，補水保濕絕對是關鍵，想要快速舒緩乾燥不適，推薦舒緩保濕特護精華液，專為敏感性肌膚與中乾性肌膚設計，主打層層補水、深度保濕，能夠緩解乾燥敏感的不適感，即刻舒緩、修護肌膚屏障，讓乾渴的肌膚好好喝飽水，素顏肌也能透亮發光。▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲舒緩保濕特護精華液，專為敏感性肌膚與中乾性肌膚設計，主打層層補水、深度保濕，能夠緩解乾燥敏感的不適感。

準備和心儀對象約會，妳的肌膚準備好了嗎？燭光晚餐、甜蜜牽手的瞬間，對方近距離發現妳的肌膚乾燥脫皮，當場尷尬指數飆破表，特別是換季時，肌膚狀況不穩定，光靠日常保養可能來不及拯救乾渴的肌膚，突然要約會肌膚狀況又不給力時，需要超強修護面膜密集補水來應急，被稱為急救面膜的舒緩修護凍干面膜+溶媒液，精選5大高活性植萃精華，搭配微晶凍干技術，完整封存高濃度精華，一遇水即釋放滿滿修護能量，迅速舒緩肌膚不適感，密集補水修護，一敷安撫不乖乖的肌膚問題，讓肌膚感覺舒適和水潤，讓妳的約會美肌零破綻，自信放電不怕近看！

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲▼被稱為急救面膜的舒緩修護凍干面膜+溶媒液，精選5大高活性植萃精華，搭配微晶凍干技術，完整封存高濃度精華。

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

網友在屈臣氏發現薇諾娜明星商品，瞬間掀起熱烈討論，紛紛留言：「這牌子在小紅書討論度超高，現在屈臣氏也能買到？！」、「之前逛小屈有看到，看完分享更心動！」、「我也喜歡水感乳液，輕透不黏膩！」無論是敏感肌日常保養，還是約會前的急救修護，薇諾娜都是讓肌膚穩定透亮的必備好物！

▲▼薇諾娜,舒敏保濕特護霜,小紅書。（圖／資料照）

▲無論是敏感肌日常保養，還是約會前的急救修護，薇諾娜都是讓肌膚穩定透亮的必備好物。

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薇諾娜舒敏保濕特護霜小紅書

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