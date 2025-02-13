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人手一件！遊北海道見「台人標配」　他一查震撼：這麼有錢？

▲▼日本,旅遊,旅行,過馬路,紅燈,綠燈,行人,斑馬線,背包客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名大陸網友到北海道玩，結果發現很多台灣人都穿某牌子的羽絨外套，一查價格傻眼到不行，「這玩意一件一萬多」、「到底是我遇到的台灣人很有錢，還是說他們就是很喜歡這個牌子，都要買一件？」話題引發議論。

「台灣人均一件Moncler？」該名網友在「小紅書」發文，說他到北海道玩，看到路上很多台灣人都是穿Moncler，像是標配一樣。「這玩意一件（人民幣）一萬多（約4.4萬元台幣），台灣那邊也不是很冷，需要買到那麼貴的羽絨服嗎？」納悶到底是他遇到的台灣人很有錢，還是台人就是喜歡Moncler？「可能是我窮吧！但還是有點震撼的。」

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貼文引發話題，就有不少台灣網友回覆，「不奇怪，很多人買品牌，價格大概佔月薪1/3而已，只是要不要花而已」、「我買了一件兩萬八的羽絨外套，基本冬天寒流就靠它」、「因為Moncler是名牌，一般保暖防潑水，逛百貨或陽明山、九份等都可以，適合平地市區走跳，北部很常穿到。大鵝或更專業的品牌反而穿到機會不大。」

貼文吸引臉書粉專「日本省錢小站」分享，文中表示，認識十位叔叔阿姨中，大概有八位到日本冬天旅遊標配是Moncler羽絨服跟Rimowa行李箱。

底下就有大票網友狂搖頭，「我還真的沒有Moncler，去日本穿的是Uniqlo 的大衣」、「我都穿…Uniqlo，思夢樂我也是會逛」、「最近反而看到比較多人穿大鵝！然後日本人都穿北臉。」話題還引來反指標女神「吃土鋁繩-巴逆逆」表示，「夜市常常賣造型相似款。」

據悉，1952年創立的Moncler起初是一家睡袋製造商，如今以滑雪者和登山者愛用的羽絨服聞名。

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