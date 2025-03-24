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一周內「夏變冬」劇烈溫差逾10度　周五雷雨來襲

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▲周四前溫度攀升，南部甚至上看34度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(25日)到周四前各地大多晴到多雲，氣溫逐日攀升，周四最熱局部高溫上看34度；周五過後變天，鋒面通過加上冷空氣強度挑戰冷氣團，天氣轉濕冷，周末到下周一降溫最明顯，低溫下探14度，高溫降幅可能超過10度，清明連假首日仍是濕冷天氣。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天到周四之前各地大多晴到多雲，僅台東、恆春半島有零星短暫陣雨，周四午後中南部山區也有零星雨。

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溫度方面，張承傳說明，明天到周四溫度持續攀升，其中周四西半部高溫可到31到33度，南部上看34度，東部也有29到30度，周四因西南風比較強，台東可能有33度高溫。

周五則將出現明顯天氣變化，張承傳指出，周五鋒面通過，冷空氣南下，強度可能是東北季風或大陸冷氣團，北部、東北部率先轉冷，周五北部高溫可降至22到23度，中部28度，南部仍有32度，花東約27到29度；降雨方面，北部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部，有局部短暫陣雨。

周六到下周一持續受東北季風或冷氣團影響，張承傳表示，因華南雲雨區東移，雨區擴大中部以北、東半部、南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，北部氣溫將持續下降，周末到下周一高溫降至18到19度，中部周六也明顯轉冷，高溫掉到23到24度，南部約27到28度，東部20到22度，東南部24到25度；低溫方面，北部降至14到15度，中南部16到17度，花東17到19度。

張承傳表示，下週二過後雖冷空氣強度稍減弱，但因華南水氣影響，仍比較溼冷，回溫狀況沒有很明顯，4月3日清明連假首日仍是偏濕冷的天氣型態，連假後期天氣仍待進一步觀察。

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