把握好天氣！　「雨雷神襲全台」時間曝

▲周五起全台變天。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！氣象專家林得恩提醒，「雨神邀雷神」周五報到，各地降雨機會明顯增大。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今天至周四天氣晴朗穩定；周五上半天開始變天，受鋒面通過及大陸冷氣團南下雙重影響，天氣轉趨不穩定，北部及東北部轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降。

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林得恩說，在此同時，北部及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，各地降雨機會明顯增大。