「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

▲本周乍暖還寒。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

周五全台有雨，溼冷回冬！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的10.2度。氣象署表示，周五鋒面通過，及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣轉不穩定。根據氣象署預報，北部周四高溫可來到32度，周五剩下22度，一口氣降10度。

▼北部周五高溫降10度。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，今天環境風向為偏南風，各地大多為晴到多雲的天氣，氣溫持續上升，西半部高溫約29、30度，東半部高溫約26、27度；但各地早晚低溫約14至18度，感受稍涼，日夜溫差大。

氣象署說，周二至周四各地大多為晴到多雲，各地進一步回暖，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，周四中南部山區亦有零星短暫陣雨；北部預估高溫可來到32度，中部31度，南部33度。

氣象署提醒，周五鋒面通過，及東北季風增強或冷氣團南下，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北部及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部及東北部降溫較明顯。

氣象署預報，周六、周日東北季風或冷氣團影響，北部、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚亦偏冷；水氣偏多，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。