　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲本周乍暖還寒。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

周五全台有雨，溼冷回冬！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的10.2度。氣象署表示，周五鋒面通過，及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣轉不穩定。根據氣象署預報，北部周四高溫可來到32度，周五剩下22度，一口氣降10度。

▼北部周五高溫降10度。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

氣象署指出，今天環境風向為偏南風，各地大多為晴到多雲的天氣，氣溫持續上升，西半部高溫約29、30度，東半部高溫約26、27度；但各地早晚低溫約14至18度，感受稍涼，日夜溫差大。

氣象署說，周二至周四各地大多為晴到多雲，各地進一步回暖，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，周四中南部山區亦有零星短暫陣雨；北部預估高溫可來到32度，中部31度，南部33度。

氣象署提醒，周五鋒面通過，及東北季風增強或冷氣團南下，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北部及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部及東北部降溫較明顯。

氣象署預報，周六、周日東北季風或冷氣團影響，北部、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚亦偏冷；水氣偏多，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把握好天氣！　「雨雷神襲全台」時間曝

全台大缺工！　大學畢業起薪33.7K「年增4.9％」創新高

逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

TPBL正妹IG找到了！「手捧炸雞桶」場邊狂嗑畫面曝光

冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

新人訂飲料「拒先墊錢」遭主管洗臉　女前輩嗆：年輕人不能接受？

中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

把握好天氣！　「雨雷神襲全台」時間曝

全台大缺工！　大學畢業起薪33.7K「年增4.9％」創新高

逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

TPBL正妹IG找到了！「手捧炸雞桶」場邊狂嗑畫面曝光

冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

新人訂飲料「拒先墊錢」遭主管洗臉　女前輩嗆：年輕人不能接受？

中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺

把握好天氣！　「雨雷神襲全台」時間曝

國軍加薪　沈富雄反點出「台灣真正問題」太嚴重

中信金、玉山金搶親　保德信投信出售原因曝光

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

玉山金併保德信投信內幕　拚重回金控四哥

全台大缺工！　大學畢業起薪33.7K「年增4.9％」創新高

GD回歸的不只是舞台！最新GD風穿搭4重點　《TOO BAD》亮點單品一次看

逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

#台中 #清水大樓 崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道

生活熱門新聞

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」

中山站巨大斑馬線　人車傻眼搶道

童年「最強餅乾」縮水！照片曝全嘆氣

一周夏→冬還會降溫　恐冷氣團全台濕冷

新人訂飲料拒墊錢　前輩嗆年輕人

周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

超多年輕人穿「1款式外套」　大票秒點頭

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

更多熱門

相關新聞

一周夏→冬還會降溫　恐冷氣團全台濕冷

一周夏→冬還會降溫　恐冷氣團全台濕冷

乍暖還寒！冬衣先別急著收，中央氣象署指出，27日（周四）前天氣回暖穩定，高溫可達到30度，下一波比較明顯的變化預計在28日（周五），隨著鋒面通過、冷空氣接力南下，全台轉短暫雨或雷雨，北部先降溫，其它地區也逐漸下降，恐下探12度又返冬轉濕冷。

周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

氣象署：8％濕度僅列參考　乾燥氣候持續兩天

氣象署：8％濕度僅列參考　乾燥氣候持續兩天

好天氣到周四「高溫上看30度」　周五變天全台有雨

好天氣到周四「高溫上看30度」　周五變天全台有雨

把握好天氣！　雷雨鋒面時間曝

把握好天氣！　雷雨鋒面時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

亞亞被限期離境！事實查核中心董座：有瑕疵

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

快訊／郭瑤琪主動脈剝離　送醫急救中

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

房子租給1族群　2年後退租「屋況像全新」爆共鳴

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面