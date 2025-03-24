放晴到周四「高溫上看33度」　周五變天轉濕冷「瞬降10度」　

▲今起到周四天氣穩定，其中周四局部高溫上看33度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(24日)起到周四各地晴到多雲，溫度逐日攀升，周四這天最暖，局部高溫將飆破33度，不過周五後變天，鋒面通過加上冷空氣南下，高溫驟降10度外，低溫也下探12度，各地有雨，周末感受濕冷。

中央氣象署預報員李孟軒表示，最近天氣穩定，各地晴到多雲，穩定天氣將持續到周四，周五鋒面通過、冷空氣南下，天氣才有明顯轉變。

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未來一周溫度趨勢方面，李孟軒說明，周四之前溫度偏高，氣溫逐日上升，今天高溫西半部可到28到30度，東半部26到27度，未來溫度逐日回升，周四這天最暖，各地高溫30到33度，內陸、東南部可能有局部更高溫度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過周五後將變天，李孟軒指出，周五鋒面通過、冷空氣南下，迎風面北部地區氣溫明顯下滑，周五高溫降至21到22度，跟前一天高溫相比有10度落差，其他地區周五溫度也下降，不過較明顯降溫落在周末，北部高溫剩16到18度，其他地區高溫20度，各地周末氣溫感受偏冷。

李孟軒提醒，周末低溫方面，也要留意北部、東北部低溫僅12度到14度，其他地區15到17度，明顯氣溫變化落在周五之後，尤其周末這兩天濕冷。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李孟軒分析，周四之前天氣穩定，各地晴到多雲，明天到周四僅台東、恆春半島有零星降雨，周四午後中南部山區也有零星雨勢，降雨偏多在周五之後開始，鋒面通過、冷空氣南下，北部基隆北海岸降雨機會高，有局部雷雨，其他地區在鋒面通過期間也有局部短暫陣雨。

周末兩天鋒面遠離，不過李孟軒指出，因華南雲區東移，水氣偏多，降雨仍廣，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫雨，南部平地降雨零星、以多雲為主。