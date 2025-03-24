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大陸 大陸焦點 特派現場

夏天還沒來！陸多地再降溫超20度　淮河以南26-28日大面積降雨

▲大陸天氣預報圖。（圖／翻攝新華網）

▲大陸25-29日氣溫驟降，多地甚至降溫幅度達攝氏20度。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地在上週末（22至23日）前後陸續刷新今年高溫，東北瀋陽也罕見出現25度以上氣溫，打破當地3月高溫的歷史紀錄，甚至有些地方在今（24日）明（25日）兩日氣溫直升30度以上，讓人彷彿有「跳躍入夏」的不真實感。然而，根據大陸中央氣象台預報，在本週末將會出現大範圍降溫，武漢及南京等城市甚至出現降溫超20度的情況出現。

▲大陸天氣預報圖。（圖／翻攝新華網）

▲大陸近期高溫不斷刷新部分地區今年新高。（圖／翻攝新華網）

《中國天氣》報導，北方多地像是蘭州、太原、西安、西寧、鄭州，24-25日最高氣溫將接連刷新今年來新高。其中，鄭州25日最高氣溫可達攝氏33度，將刷新當地3月最高氣溫紀錄，而且，這樣的熱度已經不止常年5、6月份的水平，甚至相當於常年7月上旬。

南方氣溫創新高的時間會稍微滯後一些，預計在25日至26日，合肥、武漢、南京、上海、杭州、長沙、南昌、重慶、貴陽、成都等地的最高氣溫將先後刷新今年新高。長沙、南昌26日最高氣溫都可能達到攝氏33度，如果兌現，都將打破當地3月最高氣溫紀錄。

相較於近期「大回暖」的過程，晝夜溫差則會不斷拉大，大陸各地約在攝氏10度或15度以上，北方一些地方晝夜溫差將超過攝氏20度。

不過，大陸中央氣象台預計，25日至29日，除青藏高原外，大部地區氣溫先後下降攝氏8至12度，西北地區東部、華北西部、黃淮南部、江淮、江南等地降溫幅度可達攝氏14至16度，局部地區日最高氣溫降幅超過攝氏20度。降溫過後，30日早上最低氣溫0℃線將位於華北中部至陝西南部一帶；華北地區日最高氣溫在攝氏10至15度。

此外，在冷空氣東移南下與暖濕氣流交匯後，26日至28日將在淮河以南激發出較大範圍的降水，淮河以南地區將先後有小到中雨或雷陣雨，局部地區有大雨；上述局部地區將伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。由於基礎氣溫高，大氣不穩定能量充足，部分地區降雨同時可能還會伴有強對流天氣。

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