挑戰2025世壯運，先跑萬金石！50人接受馬拉松訓練　汗水交織歡呼：「全員完賽」

▲2025萬金石馬拉松，接受訓練的學員們順利完賽。（圖／運動筆記提供，下同）

記者陳弘修／新北報導

由新北市政府主辦的「2025萬金石馬拉松」，日前圓滿落幕。今年賽事以「挑戰世壯運．先跑萬金石」為號召，雖然在風雨交錯中開跑，但依舊吸引來自全台與海外上萬名跑者參與，這個台灣唯一金標的賽事不僅展現全民運動風氣，同時也為2025世界壯年運動會暖身，被視為新北邁向國際運動城市的重要里程碑。

新北萬金石馬拉松已連續多年榮獲世界田徑總會（World Athletics）金標認證，為持續投入資源，新北市政府從賽道設計、醫護補給、交通整合到訓練體系推廣，打造符合國際標準的專業賽事平台，也讓萬金石成為亞洲跑者心中的朝聖賽道。

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新北市副市長朱惕之在今年也表示，「我們希望透過運動，讓新北成為國際看到的亮點，也讓市民更健康、更有凝聚力。」

值得一提的是，對於熱愛馬拉松的跑者們而言，在賽事開始前的訓連準備與心情，可謂是截然不然。沒有挑戰過萬金石的人擔心自己能否跑完全程，而駕輕就熟者想的則是在成績上如何持續地打破自己的紀錄。

為此，新北市政府與運動品牌MIZUNO也攜手舉辦「萬金石馬拉松訓練營」，在賽前提供科學化訓練、專業配速與賽道模擬等完整課程，訓練營今年邁入第三年，總共吸引50位跑者參與訓練，許多學員成功在完賽、打破個人紀錄後，回憶起這段用汗水與歡笑交織的賽道，眾人迄今還是覺得相當振奮。

訓練營總教練「琦琦教練」回憶表示，在賽前訓練時，他就帶領學員們經歷從大太陽到強風大雨的各種天候挑戰，「萬金石這條賽道回程是關鍵，很多人前面跑得太快，後半就會失速。今年因風勢逆轉，前段的逆風更考驗臨場判斷」，因此，在賽前也特別以「策略性保留體力」、「跟跑破風」、「放大鏡看努力」等技巧，引導學員從心理與身體層面同步強化，期待所有學員在崎嶇且變化莫測的路線中奮力前行，展現運動家精神。

來自訓練營的學員Dora與男友馬丁攜手挑戰人生初馬，兩人雖然有登山與越野跑背景，但對於首次踏上42K賽，如何展現實力也是一個新的考驗。對於以3小時14分勇奪女子分組第三名，Dora表示，「到後段真的很累，但想到訓練營流的汗，就想堅持到底。」

另一位學員阿虎在這次賽事中以2小時56分成功破三，想起在現場感動落淚，阿虎表示，他曾在前一年於獅頭山比賽中留下遺憾，又歷經車禍與家庭變故，訓練受阻。這次重返訓練營，他靠著堅持與隊友鼓勵重拾信心，「我不只是為自己跑，也不想丟訓練營的臉，教練與同學都在終點等我，這份力量支撐我撐到最後。」

回憶起訓練營在賽前特別針對學員們不同需求與步態，挑選專業裝備並給予建議，包括競速碳板鞋等，貼心的程度也讓所有學員們相當感動。選擇PRO 3上場的學員謝惠玲表示：「推進力很強，尤其在逆風中還能穩穩前進，這雙鞋真的幫了我很多。」她更驚喜地分享：「以前容易抽筋，這次竟然無痛完賽，這對我來說就是最大的勝利。」

Emma表示，她這次選擇PRO LOW搭配五趾襪，並在教練指導下修正落點與節奏，成功以3小時31分大幅刷新個人紀錄，「這雙鞋穩定性很好，在濕滑下坡路段也能安心加速，是我與鞋子的最佳默契」。 對於此次所有參加訓練營的學員們都全員完賽，有學員也表示，凝聚力與熱情是訓練營的靈魂除了技術與裝備，訓練營最寶貴的是團隊間的支持與情誼，包括：賽前有人幫忙代購雨衣、每日倒數提醒出勤，甚至有學長特地將全員號碼布整理成冊並帶去祈福。

琦琦教練也表示，萬金石馬拉松不僅是一場比賽，更是一場全民參與、品牌合作、情感連結的運動盛會，「我最感動的，是大家主動學習、彼此扶持，訓練營的溫度，就是推動選手前進的力量。」