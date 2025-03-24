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高雄機場今年引進米其林餐廳美食　新航廈拚116年動工

▲▼立法院交通委員會前往高雄機場考察，交通部長陳世凱指示新航廈要如期如質完工。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會前往高雄機場考察，交通部長陳世凱指示新航廈要如期如質完工。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(24日)前往高雄機場考察「新航廈規劃辦理情形」，預計116年動工，交通部長陳世凱指示如期如質完成高雄機場新航廈，並為運量復甦做好準備。此外，高雄機場除招商提供貴賓室外，今年也將與米其林餐廳合作，引進美食。

立法院交通委員會今考察「高雄國際航空站新航廈規劃辦理情形」，民航局於簡報中指出，新航廈建設計畫項下各工程已按計畫時程陸續展開，東側立體停車場與A滑行道北移工程均已發包施工，航廈主體工程亦已展開細部設計，預計116年動工。

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民航局並表示，近年高雄機場已積極招商提供多處貴賓室，今(114)年更與知名米其林餐廳合作，提供旅客精緻優質餐點；在排班計程車部分，將落實排班車輛管理與停車秩序。

交通部長陳世凱則表示，因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，請民航局如期如質於121年完成高雄機場新航廈建設，在建設完成前需為整體運量復甦做好準備。此外，針對立委關切南部外海興建24小時機場議題，陳世凱也要求民航局再深入研議，至於目前宵禁管制措施，也要求民航局再與地方政府蒐集意見與討論。

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