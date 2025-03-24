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郭瑤琪主動脈剝離不治　昔因「美元茶葉罐」成首位入獄交長

▲▼交通部前部長郭瑤琪（中）因收賄被判刑8年定讞，目前保外就醫中，她始終不認罪，向高院聲請再審並親自出庭爭取。（圖／記者黃哲民攝）

▲交通部前部長郭瑤琪（中）因主動脈剝離搶救無效。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部前部長郭瑤琪23日傳出突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院接受手術，經葉克膜急救無效，今家屬決定拔管。郭瑤琪具都發專業，曾是台北市政府國宅處首位女性處長，在公共工程與交通政策具有貢獻，卻也因捲入涉貪案件，成首位入獄的交通部長。

郭瑤琪出生於1956年，為外省第二代，父親曾是多所高中的數學教師，在軍公教家庭長大的郭瑤琪自幼展現卓越才華，除學業優異，音樂上也有出色表現，曾獲少年組鋼琴比賽冠軍。

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她之後投入公共建設領域，畢業於國立成功大學都市計畫學系，並赴英國倫敦大學學院取得都市發展與新鎮開發碩士學位，回台後陸續於台灣省政府住宅及都市發展局、台北市政府等單位服務，曾是台北市政府國宅處首位女性處長。

2000年，她獲總統府延攬，擔任公共事務室主任，隨後2002年升任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，負責九二一地震災後重建工作，獲頒總統府二等功績獎章。

郭瑤琪2006年接掌交通部，參與當時亞洲第一的重大工程「雪山隧道」完工通車，不過2006年卻為國道電子收費ETC善後政策爭議，黯然請辭下台。

郭瑤琪卸任交通部長後，檢調監聽南仁湖集團負責人李清波通話時提及「送兩罐茶葉，內放兩萬美元，作為幫助郭瑤琪兒子出國留學費用」，檢調依此偵辦郭瑤琪涉貪並起訴郭瑤琪，指控她在任內收受廠商行賄新台幣200萬元，護航台北車站商店街招標案。

2012年最高法院判決郭瑤琪貪污罪名成立，判處8年有期徒刑，褫奪公權5年，2014年發監執行，郭瑤琪成為台灣首位因貪污案入獄的交通部長，震撼政壇。

而郭瑤琪始終堅稱自己無罪，認為是冤獄、判決不公，強調她是政治犯身分入獄，郭瑤琪服刑至2016年因罹癌申請保外就醫已9年，並持續為自己的清白發聲，試圖透過司法救濟來翻案，不過最後遭最高法院駁回。

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