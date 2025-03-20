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高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

▲▼濟州島風景怡人，是南韓人的旅遊勝地。（圖／CFP）

▲濟州島風景怡人，是南韓人的旅遊勝地。（圖／CFP）

記者賴文萱／高雄報導 

隨著民眾出國需求增加，高雄國際機場旅客人數也持續成長，航班航點逐漸擴增，目前恢復至疫情前水準。其中，光是4月高雄就新闢重慶、濟州、芽莊金蘭3個航點，7月還有高雄飛日本東京，轉機至美國舊金山航線，成為高雄新的「黃金航線」，展現高雄邁向國際新發展氣勢。

立委賴瑞隆今（20）日邀請交通部民航局、中華航空、長榮航空、星宇航空和虎航航空等召開「高雄機場新增航班航點、飛歐美航線進度說明」座談會，他表示，高雄機場今年1月至3月航點擴張至30處，航班每週351班，已恢復至2019年水準。

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今年4月將開始新闢多條航線，包括中華航空4月9日起新闢高雄至重慶航線，每週一班；德威航空4月22日起新闢高雄飛濟州航線，每週四班；越捷航空4月25日起新闢高雄飛芽莊金蘭航線，每週三班。

▲▼立委賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲立委賴瑞隆邀請交通部民航局、中華航空、長榮航空、星宇航空和虎航航空等召開「高雄機場新增航班航點、飛歐美航線進度說明」座談會。（圖／記者賴文萱翻攝）

聯合航空7月11日起，也新闢高雄飛東京轉機至舊金山，每週7班，串聯美國舊金山、日本成田及高雄機場，提供南部國人與旅客飛美國航線。目前民航局也正在審核高雄飛福岡夏季班表航線，同樣有望順利開航。

另外，星宇航空也將來高雄機場，預計2026年開闢高雄飛東北亞、東南亞新航線，高雄不斷與國際對接，提供國人出國便利性及國際旅客來台，有助於進一步帶動高雄商業及觀光。

華航表示，從高雄飛往東京今年5月會從12班擴增至14班，沖繩4月6日每週從2班增加至4班。另外，熊本2月6日開3班，未來若4月中高雄飛福岡順利飛航，將為每天都可單點、交叉進出九州，整體運送量能持續成長。

虎航說明，疫後在高雄開闢10條航線，今年冬季航班日本增開北海道、岡山、新千歲、越南峴港、復活島，也獨飛韓國金浦機場。航班數從每週25班提升到今年每週43班，目前常駐3架機在高雄服務，也同時規劃新機接交後再增加一架機進駐高雄。

長榮航空表示，去年冬季恢復52個班次，而今年將擴增至56個班次，福岡航班從每週5班增至7班，比起疫情前新增更多航運量能，未來持續開發運能服務高雄旅客。

賴瑞隆指出，除了多個航空公司擴增航班航點外，星宇航空將於2026年規劃高雄機場飛東北亞與東南亞，正佈局高雄航運業務，顯現高雄未來經濟與觀光持續攀升之遠見。

他也要求民航局必須積極與業者溝通，持續由高雄出發開闢新航點，行政院核定880億高雄機場航廈建設計畫，未來新機場旅運數量達1650萬人次，再加上高雄為南台灣重要基地，未來科技人才、商務人士、國際旅客皆會持續增加，高雄必須增加航運量能和航點，提供國人與旅客更多需求。

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