金秀賢月底「還是要來台」醜聞後首露面　高雄警50警力戒備

▲金秀賢月底「還是要來台」！醜聞後首公開露面。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

南韓男星金秀賢近日因醜聞纏身，深陷與未成年女星金賽綸交往的爭議，然而，他仍依原計畫於3月30日來台參加「7-ELEVEN高雄櫻花季」，並舉辦粉絲見面會。據了解，警方針對櫻花季活動現場勤務編排已規劃50名警力，目前主辦單位並未提出進一步需求，若現場出現明顯違法違序行為，才會介入處理。

金秀賢近期因醜聞案演藝工作暫時停擺，並被多家代言品牌切割，因此月底高雄櫻花季活動，恐成他首露面行程，主辦單位日前也重申「活動仍照合約執行中」。

轄區前鎮分局指出，2025高雄櫻花季活動，將於114年3月28-30日假前鎮區夢時代二期停車場暨周邊道路舉辦，針對櫻花季活動，現場勤務編排比照第一屆活動經驗規劃安排，預計有50名警力。

成除會在周遭路口進行交通疏導外，針對活動現場安全維護也會有員警在場，防止民眾酒後發生糾紛或衝突，並預置預備警力以應突發事故。

▲金秀賢代言的Jo Malone不再續約。（圖／翻攝自IG）

警方表示，目前警力安排並非「為了金秀賢」規劃，主辦單位目前也未提出進一步需求，若現場有抗議、辱罵等衝突發生，主要由主辦單位勸導處理，但若已有明顯違法、違序觸犯社維法等行為，警方才會介入處理。

根據「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動規定，金秀賢見面會門票採抽獎方式分配，僅限年滿18歲的觀眾參與，預計將有200名幸運粉絲獲得參與資格。儘管金秀賢的演藝事業因緋聞風波受挫，但這場活動仍宣布如期進行，屆時是否能順利進行，將成為外界關注的焦點。

不過，金秀賢來台的安排，韓國部分網友認為其經紀公司選擇如期參加活動，可能是為了避免高額違約金，韓國網友的反應也呈現兩極化，從批評到支持都大有人在，掀起兩派爭議，甚至有人建議他應暫時退出海外活動以平息輿論。