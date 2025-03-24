馬防部副排長性侵砲兵下屬！「精液衛生紙」成鐵證

▲馬防部一名已退伍的副排長性侵砲兵，要求對方幫忙擦乳液，接著數度動手性侵逞慾。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

陸軍馬防部一名已退伍的副排長阿祥（化名）在服役期間，逼迫砲兵替他擦乳液，甚至還得寸進尺，動手性侵對方逞慾。福建連江地方法院審理後，依照對受自己監督之人利用權勢為性交罪，判阿祥2年5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿祥過去是陸軍馬祖防衛指揮部（馬防部）的副排長，沒想到他利用自己的職務之便，要求不同排組的砲兵來到自己的寢室，替他擦乳液。眼見該名砲兵不敢反抗，阿祥又變本加厲，要求對方提供性服務，接著無視對方的拒絕，透過體型上的優勢，在寢室內強制逞慾得逞。

由於阿祥擁有長官的身分，砲兵害怕遭到報復，因此受到侵犯後不敢聲張，而他在接下來的幾年內，也是三不五時就遭到侵犯。直到快要退伍時，才敢將事件爆出來，全案也因此被張貼在臉書粉專「靠北長官無極限」上。隨著臉書上的文章引起網路討論，砲兵也被保防官約談，他在保防官面前大吐苦水，將屢次遭到侵犯的過程全說了出來。

砲兵指稱，雖然不記得遭到性侵的年份，但每次發生的時間都是在晚上開會完畢後。每次遭到侵犯以後，他都會將吐有精液的衛生紙放在雜物庫房，隔天再找同袍查看證物。

至於為何當下不拒絕？砲兵表示，因為阿祥是上級長官，他會害怕對方，也怕被同袍看不起，實在是求助無門，所以才不敢向外報告。

由於眾多同袍指證歷歷，聲稱有看見精液衛生紙團，且時隔多年以後，這名砲兵仍舊能清晰描述當時的狀況。福建連江地方法院法官審理後，依照對受自己監督之人利用權勢為性交罪，判阿祥2年5個月有期徒刑，全案仍可上訴。