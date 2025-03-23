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2度性侵8歲女童！惡狼隔月成繼父　母護夫辯：小孩沒發育

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲花蓮男子性侵女友8歲女兒後，和女友才結婚3天，犯行就曝光。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名男子阿傑(化名)2度性侵女友小雯(化名)的8歲女兒後，隔月和小雯結婚，成為女童的繼父，後因女童的學校老師發現她遭侵犯，通報學校，全案才曝光。庭審時女童指證歷歷，驗傷也顯示女童遭性侵，不過小雯維護丈夫不願提告，甚至表示「小孩子都還沒有發育，怎麼玩、怎麼用？」但法官判定阿傑犯行屬實，依阿傑犯2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，合併執行9年徒刑。可上訴。

判決指出，女子小雯帶著2個女兒和男友阿傑同居，阿傑雖獨自睡一間房，卻在2021年10月至12月間，要求妹妹貝貝(化名)到他房間一起睡覺，對貝貝性侵得逞，隔日再以相同手法性侵1次。而後阿傑和小雯在隔年1月4日登記結婚，阿傑也成為貝貝和姊姊的繼父。同年月6日，貝貝在學校跟老師說「我上廁所屁股那邊很痛」，老師得知她有出血的情形，關心後得知她遭繼父性侵，隨即依法通報，全案才曝光。

庭審時，阿傑否認全部犯行，辯稱自己很疼愛貝貝，平常與她相處融洽，不過貝貝愛說謊，且也曾說遭別人侵犯，經檢察官調查不起訴，可見貝貝的證詞堪疑。

不過貝貝指證歷歷，表示她有天和姊姊在房間睡覺時，遭繼父拿電擊棒電腳，要她一起睡並性侵她，她覺得很痛但怕被罵，不敢出聲，隔天繼父又對她做了一次。

法官認為，貝貝在案發時年僅8歲，卻對案發時序、性侵細節描述明確，如果不是親身經歷，難以憑空杜撰這麼多情節，況且貝貝因年幼，基於愛母天性，深愛且相當依賴小雯，阿傑也表示小雯和貝貝感情很好，然而小雯在案發後始終不願提告，態度偏袒阿傑，貝貝無須冒著被母親責難的風險誣陷阿傑。

法官指出，貝貝驗傷也發現「處女膜完全撕裂」等情，和貝貝的證詞相符，加上小雯曾在警局證述女兒曾指控遭侵犯，「我有去問阿傑有無此事」，但審理時卻完全推翻自己的說詞，表示「阿傑不是白痴笨蛋，小孩子都還沒有發育，怎麼玩、怎麼用？」甚至說貝貝「不怎麼愛惜自己，也比較骯髒，下體時常發炎、紅腫，走路腳開開，她也時常會突然拿著錢回來，說人家給她的，叫她去買糖果、飲料」等語，暗指貝貝的傷勢和私德有關，處處維護阿傑，可見小雯的證詞無法採信。

法官判定，阿傑利用貝貝需他在生活照護教養、不敢反抗的機會，接連兩天性侵貝貝，審酌阿傑以割檳榔為業，還需撫養小雯及兩名未成年子女等情，依阿傑犯2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，合併執行9年徒刑。可上訴。

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