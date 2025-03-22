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內政部砸6億擴大公共管線資料庫應用　AI接軌建構全國地資

▲▼內政部,內政部示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部擬投入6億，擴大公設管線資料庫應用減少道路重複挖掘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部自2007年起，近20年時間完成國內都市計畫區47萬公頃8公尺以上道路的公共設施管線資料庫建置，充分掌握管線分布狀況，大幅減少重複挖掘、降低對民眾生活干擾。為進一步擴大整合應用，國土署研擬新一期「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫（115－119年）」，總經費約6億元，近期將提報行政院。

內政部國土管理署20日於部務會報中報告「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用」案，部長劉世芳表示，內政部從96年起，陸續補助地方政府進行管線調查，截至113年底，近20年已累計完成國內都市計畫區47萬公頃8公尺以上道路的「公共設施管線資料庫」建置，從申請挖掘、工程施工、圖資定期更新到日常維護管理，都可清楚掌握，已大幅減少重複挖掘，降低對民眾生活的干擾。

劉世芳說，後續因應氣候變遷、碳排淨零等重大政策的推動，已請國土署將資料庫運用延伸至災害風險管理，與易淹水區域、土壤液化區及緊急搶修案件等圖層介接，並搭配「地理資訊系統」優化加值運用，讓此系統在確保資訊安全的原則下更智慧化。

此外，該系統可攜手統計處、建築研究所、國家科學及技術委員會、國家地震工程研究中心等單位展開跨部合作，就各種災害情境進行影響模擬，以強化各類災害預防、搶救、復原等防救災工作，積極守護民眾安全，長期計畫亦可接軌AI技術及運用在老宅延壽等議題，則由建築研究所進一步來協助研議。

內政部表示，為進一步擴大管線資訊整合應用，國土署研擬新一期「公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫（115－119年）」公共建設計畫（草案），總經費約6億元，近期將提報行政院，待核定後將據以執行，推動項目包括擴大非都市地區建置，讓市地重劃、捷運工程等新開發區域的管線圖能夠與平台介接，更強化全國挖掘系統管理功能，避免誤挖及減少公安事故發生風險。

另外，規劃全國一體適用之公共設施管線系統，並透過管線資料庫與圖資的串聯及橫向整合應用，有利於跨部門管線圖資更新及工程整合管理工作，並配合抽查檢核機制，提升資料庫之完整性、正確性與品管；另智慧國土累積的成果，可經由資料運用授權，進一步應用至警政、消防、交通等民生單位，達到災害防範及提升救援量能等效益，符合智慧國土與治理目標。

內政部強調，公共設施管線多埋設於道路下方，透過圖資數位化可有效彙整各專業管線單位資料，透過統一規範及事權，請管線挖掘工程都皆透過「道路挖掘管理系統」進行有效管理，未來將請相關單位持續精進各項措施及滾動更新圖資，讓全國地理資訊符合3D智慧國土推動目標。

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