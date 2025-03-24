快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

記者張君豪／台北報導

北市大安警分局24日證實，橫行台北東區綽號「捷運小甜甜」的一名中年女子又再度出沒，日前有網友透過社群軟體threads 發文指出：「我與朋友剛剛從明曜百貨出來莫名被攻擊，經過惡意踢人、吐口水，幸虧我們反應快沒被踢到，但朋友被口水噴到超級沒衛生」，呼籲民眾遠離該名行為詭異的中年女子。



▲東區一名女子經常隨機攻擊路人砸毀車輛，遭網友戲稱「捷運小甜甜」 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

對此大安警方證實將主動調查，目前已經掌握「捷運小甜甜」真實身分，目前警方主動連繫被害人民眾出面報案，但迄今尚未得到回覆。





據了解，被網友戲稱「捷運小甜甜」的中年女子早在2023年起就在東區涉及多起毀損、傷害案件，包含8月5日行經忠孝東路敦化南路口附近巷弄，砸停放在路邊的特斯拉轎車，造成汽車右後車燈破損、後保桿刮傷而遭警方依毀損罪嫌函辦。

2024年5月6日中午12時40分，該名女子搭乘捷運在列車行駛到忠孝新生、忠孝復興站途中，在車廂內徒手攻擊另外一名通勤女子背部，事後女子提告傷害罪嫌，目前大安警方已經鎖定該名女子身分，正積極傳喚到案。

大安警方藉此案例呼籲，民眾遇有攻擊案件，應先向旁人大聲呼救，並立即撥打110報案，警方亦將加強巡邏，防制轄內各類不法犯罪，以維轄區治安平穩。





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