冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

▲未來一周先熱後冷，恐有冷氣團來襲。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

乍暖還寒！冬衣先別急著收，中央氣象署指出，27日（周四）前天氣回暖穩定，高溫可達到30度，下一波比較明顯的變化預計在28日（周五），隨著鋒面通過、冷空氣接力南下，全台轉短暫雨或雷雨，北部先降溫，其它地區也逐漸下降，恐下探12度又返冬轉濕冷。

氣象署預報，未來一周再迎乍暖還寒，周四前持續回暖，白天感受暖熱、早晚涼，日夜溫差大，周五開始，有鋒面通過緊接著冷空氣南下，水氣偏多，各地轉濕冷，提醒民眾春季天氣變化快速且明顯。

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▲鋒面、冷空氣接力南下，水氣偏多轉濕冷。（圖／NCDR）



今天（24日）各地大多為晴到多雲穩定的天氣，氣溫會再稍上升一些，西半部高溫約可達30度，東半部高溫約26度，體感溫暖微熱，但各地早晚低溫約14至18度，感受稍涼，日夜溫差大。氣象署預計，25日至27日（周二至四）全台天氣晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，高溫可望突破30度。

到了28日鋒面及東北季風增強或大陸冷氣團再度南下，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；北部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨，北部及東北部降溫較明顯29、30日（周六、日）北東地區整日偏冷，降剩不到20度，其他地區早晚偏冷。

▼氣象署一周天氣預報：

●3/24～3/27（一～四）持續回暖????－

台灣各地、離島晴到多雲????

3/25起水氣略增，台東、恆春偶有零星雨，3/27中南部山區有零星降雨????

3/27最暖熱，各地高溫30到33度，中南部近山區會更熱????

夜晚清晨仍較涼冷，記得攜帶外套以應對日夜溫差????

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●3/28（五）鋒面通過、冷空氣南下????－

北部、基隆北海岸短暫陣雨或雷雨????

中南部、澎金馬局部短暫陣雨或雷雨????

東半部局部短暫陣雨????

北台灣、馬祖率先降溫，其他地區氣溫亦逐漸下降????

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●3/29、3/30（六、日）冷空氣影響、水氣多????－

各地雲多，北部、宜蘭、花蓮天氣冷，其他地區早晚冷????

期間低溫：馬祖11度，中部以北、宜蘭及金門12到15度，南部、花東及澎湖16到18度????

中部以北、東半部地區，南部山區及澎金馬容易下雨????