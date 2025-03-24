　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來一周先熱後冷，恐有冷氣團來襲。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

乍暖還寒！冬衣先別急著收，中央氣象署指出，27日（周四）前天氣回暖穩定，高溫可達到30度，下一波比較明顯的變化預計在28日（周五），隨著鋒面通過、冷空氣接力南下，全台轉短暫雨或雷雨，北部先降溫，其它地區也逐漸下降，恐下探12度又返冬轉濕冷。

氣象署預報，未來一周再迎乍暖還寒，周四前持續回暖，白天感受暖熱、早晚涼，日夜溫差大，周五開始，有鋒面通過緊接著冷空氣南下，水氣偏多，各地轉濕冷，提醒民眾春季天氣變化快速且明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲鋒面、冷空氣接力南下，水氣偏多轉濕冷。（圖／NCDR）

今天（24日）各地大多為晴到多雲穩定的天氣，氣溫會再稍上升一些，西半部高溫約可達30度，東半部高溫約26度，體感溫暖微熱，但各地早晚低溫約14至18度，感受稍涼，日夜溫差大。氣象署預計，25日至27日（周二至四）全台天氣晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，高溫可望突破30度。

到了28日鋒面及東北季風增強或大陸冷氣團再度南下，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；北部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨，北部及東北部降溫較明顯29、30日（周六、日）北東地區整日偏冷，降剩不到20度，其他地區早晚偏冷。

▼氣象署一周天氣預報：

3/24～3/27（一～四）持續回暖????－
台灣各地、離島晴到多雲????
3/25起水氣略增，台東、恆春偶有零星雨，3/27中南部山區有零星降雨????
3/27最暖熱，各地高溫30到33度，中南部近山區會更熱????
夜晚清晨仍較涼冷，記得攜帶外套以應對日夜溫差????
????
3/28（五）鋒面通過、冷空氣南下????－
北部、基隆北海岸短暫陣雨或雷雨????
中南部、澎金馬局部短暫陣雨或雷雨????
東半部局部短暫陣雨????
北台灣、馬祖率先降溫，其他地區氣溫亦逐漸下降????
????
3/29、3/30（六、日）冷空氣影響、水氣多????－
各地雲多，北部、宜蘭、花蓮天氣冷，其他地區早晚冷????
期間低溫：馬祖11度，中部以北、宜蘭及金門12到15度，南部、花東及澎湖16到18度????
中部以北、東半部地區，南部山區及澎金馬容易下雨????

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼工程師同事爬玉山　友驚見「血跡」…25歲男女墜谷380m
又有冷氣團！低溫下探11度時間曝
欠銀行20萬...26歲警派出所中彈亡　背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

新人訂飲料「拒先墊錢」遭主管洗臉　女前輩嗆：年輕人不能接受？

中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺

TPBL超辣女球迷看球畫面瘋傳！導播一切鏡頭全場震撼：跪求IG

AI與永續如何改變觀光業？世新大學研討會促進產業菁英、學者對話

連吃5天「1類食物」大腦、肝臟都壞了！醫示警：恢復正常飲食也沒用

天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

新人訂飲料「拒先墊錢」遭主管洗臉　女前輩嗆：年輕人不能接受？

中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺

TPBL超辣女球迷看球畫面瘋傳！導播一切鏡頭全場震撼：跪求IG

AI與永續如何改變觀光業？世新大學研討會促進產業菁英、學者對話

連吃5天「1類食物」大腦、肝臟都壞了！醫示警：恢復正常飲食也沒用

天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

科技大廠處長「想看妳脫光」色撩前女友　妻Google Maps追蹤抓猴

冬衣先別收！一周「夏→冬」還會降溫　恐冷氣團全台濕冷降10°C

馬防部副排長性侵砲兵下屬！「精液衛生紙」成鐵證

出海釣魚竟撿到10歲小孩！男童漂流1天1夜　驚險經歷曝光

新人訂飲料「拒先墊錢」遭主管洗臉　女前輩嗆：年輕人不能接受？

TPBL職籃爆衝突開罰重懲！　霍爾曼禁賽3場、蔡宸綱2場

中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

吃住玩樂行一船搞定　跟著COSTA出海度假趣

吃貨玩咖必來！歌詩達莎倫娜號滿載義式享樂

【除了個寂寞QQ】媽媽說除濕機吹出熱風 拆開發現濾芯根本沒拆...

生活熱門新聞

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

童年「最強餅乾」縮水！照片曝全嘆氣

中山站巨大斑馬線　人車傻眼搶道

挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

超多年輕人穿「1款式外套」　大票秒點頭

「2025國泰金控健康走」報名開跑再抽Apple Watch！

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

騎士等紅燈狂轉圈挑釁　網算罰單金額笑爆

台人7天被詐18億　詐騙手法第1名「騙走10億多」

更多熱門

相關新聞

把握好天氣！　雷雨鋒面時間曝

把握好天氣！　雷雨鋒面時間曝

把握好天氣！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在周五早晨抵達，鋒面通過時，伴隨局部陣雨及少量雷擊，天氣變化很明顯。

挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」

挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」

今晨6.5℃！　「全台有雨」時間曝

今晨6.5℃！　「全台有雨」時間曝

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

男獨攀合歡西峰失聯！友公布照片盼協尋

男獨攀合歡西峰失聯！友公布照片盼協尋

關鍵字：

氣象氣象雲大陸冷氣團變天冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

中鋼工程師男女爬玉山墜谷亡　友驚見血跡

快訊／郭瑤琪主動脈剝離　送醫急救中

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

亞亞被限期離境！事實查核中心董座：裁定有瑕疵

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營

手機使用多久該關機？專家給答案

高空便祕　遭機長拖走「被迫露鳥」

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面