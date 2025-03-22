高山積雪不化…男獨攀合歡西峰失聯2天　友公布照片盼協尋

▲陳男子獨攀合歡西峰失聯，友人提供陳男出發前衣著請山友協尋。（圖／翻攝自友人臉書）

記者郭玗潔／南投報導

強烈冷氣團日前襲來，合歡山等高山地區紛紛降雪，一名陳姓山友於20日單獨攀登合歡西峰，卻不幸失聯至今，陳男的友人昨晚將他的照片放上臉書，請山友協尋，希望儘快將人救回。

南投縣消防局指出，昨天(21日)凌晨4時19分接獲民眾通報，男子陳冠宇於20日獨自赴合歡西峰登山，但直到當天凌晨都未返回投宿處，因此報案協尋；縣府消防局立即派遣仁愛分隊，會同神鷹山區搜救隊、太管處登山搜人員出發搜尋，不過並未發現陳男蹤影。

陳男友人在臉書指出，陳男20日走在合歡溪上合歡西峰這條路徑，卻在回程失聯，陳男曾提及準備下切陡坡回攔砂壩，不過這個區域恰好是收訊死角，最後訊息聯繫時間為傍晚6點29分，因昨日搜索隊有搜尋到陳男的機車，表示陳男還在他下切的範圍裡。

▲陳男曾在回程中傳風景照給民宿老闆。（圖／翻攝自友人臉書）

友人也提供陳男出發前的衣著，以及陳男和民宿老闆的對話時間紀錄，希望山友能提供相關消息。根據陳男訊息指出，他於4時9分剛到合歡西風，表示「因箭竹結冰讓好走的路變得很難鑽」，5點40分又回報「終於游出冰箭竹海+一職迷路的黑森林了，接下來要2.5下坡到攔沙壩，再過溪就離機車很近了」，不過在6點28分、29分分別傳訊「夕陽太美，趕路失敗」、「剩1.5K斗下到攔沙壩了」後，陳男卻就此失聯至今，讓親友們都相當擔心。