捷運上1／2年輕人都在穿「1款式外套」！大票讚：便宜又有爽度

▲原PO發現很多年輕人穿合成皮外套。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

年輕人的穿搭常常引發討論！有網友表示，這幾年發現「合成皮外套」似乎很流行，「在捷運上，十個年輕人大概有五個人穿」，有些合成皮外套還很貴，其實再多貼1～2千塊就可以買真皮革外套了，「真皮不香嗎？」話題引發熱議。

有網友在PTT的street_style板發起討論，「一直有個疑問，為什麼台灣這幾年那麼流行合成皮外套？」搭個捷運，十個年輕人中大概有一半都會穿，「而且有些外套價格還超貴的，再貼個1000-2000（元），都可以買歐洲快時尚品牌真皮革外套（真皮不香嗎？）」

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貼文引發討論，「便宜又有皮感的爽度」、「不香難保存」、「最近好像蠻常看到，那種有厚領的」、「真皮才難保存吧」、「說到底還是預算先決」、「5000-10000台幣就能挖到質感不錯的（真）皮衣，看要不要為了省錢花時間心力去找而已，真的不要花幾千塊甚至近萬買合成皮。」

有網友則分析，「真皮皮衣質感跟價格成正比吧？然後現在流行變很快，合成皮穿一兩年膩了就可以丟了，真皮只有壽命長，久了還是會膩，除非你很多件而且是經典款才能撐得久」、「主要是真皮貴，很多年輕人趕流行皮衣只穿一兩季就會換另一套，舊的不會再穿了，這種快速消費換代是合成皮划算很多。」