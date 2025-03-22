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超慘！BMW自撞號誌桿車頭全爛！3人受傷　拖路邊2hrs後又火燒車

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉芬草路今(22日)下午2點多，一輛BMW420i自撞號誌杆，造成3人受傷，其中一人還是孕婦，拖吊車業者也立即將該輛事故車拖吊到彰南路邊停放，未料過了2小時，車頭竟突然自燃起火，消防隊據報後緊急調派芬園消防分隊前往滅，10分鐘內迅速將火勢撲滅，所幸未波及到其他路邊臨停車輛，詳細起火原因仍待查。

彰化縣消防局今天下午16時16分據報，芬園鄉彰南路三段發生汽機車火警，火速調派芬園分隊前往執行滅火任務，到達現場發現，該輛火燒車竟然是兩個小時前在芬草路二段自撞號誌桿的肇事車輛。

▲彰化BMW420i自撞電杆又火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化BMW420i自撞號誌桿又火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起自撞事件，21歲陳姓駕駛載著21歲懷孕的妻子、41歲媽媽，以及一名6歲女童，行經芬草路二段時，疑因恍神操控不當自撞號誌桿，造成妻子及媽媽與女童擦挫傷送醫，沒想到，拖吊業者將車拖到彰南路三段路邊停放後，又突然自燃起火，初步了解引擎室附近起火燃燒，芬園消防分隊前往佈署水線撲滅火勢，所幸未波及其他車輛及人員。

不過該輛新車價至少250萬的BMW420i，經過撞擊後車頭已經撞爛變形、擋風玻璃也破洞，車頭引擎附近又火燒車，家人受傷之餘，恐怕又要支付一大筆維修費用。

▲彰化BMW420i自撞電杆又火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化BMW420i自撞號誌桿又火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化BMW自撞又火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化BMW自撞又火燒車消防局前往滅火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化BMW420i自撞電杆又火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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